Политика и экономика 1 час назад

Минюст показал СИЗО с самыми дорогими платными камерами (ФОТО)

Одни сутки в самом дорогом изоляторе страны обойдутся в 780 грн

Хмельницкий СИЗО. Фото: Denis Malyuska / Facebook Хмельницкий СИЗО. Фото: Denis Malyuska / Facebook
Хмельницкий СИЗО. Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська назвал следственный изолятор (СИЗО), платные камеры в котором на данный момент являются самыми дорогими в Украине.

Это — СИЗО в Хмельницком, сообщил глава Минюста в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Также он опубликовал снимки из СИЗО, в котором был проведен ремонт и открыты платные камеры.

Что касается цен, то сутки в этом изоляторе обойдутся в 780 грн.

За неделю пребывания в комфортных условиях удерживаемым придется заплатить 2720 грн. Один месяц в СИЗО такого типа будет стоить почти 5 тысяч грн (4 910 грн).

Как известно, Министерство юстиции запустило проект по сокращению тюрем. В частности, был объявлен список из 9 тюрем, где начнется процесс замораживания.

При этом вырученные с продажи деньги должны направить на реконструкцию старой тюремной инфраструктуры и строительство новых учреждений содержания.

По последним данным, за платные камеры следственных изоляторов Министерства юстиции уже уплатили свыше 115 тысяч грн.

Читайте также:
В украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями (ФОТО)

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Министерство юстиции Украины планирует дать возможность работать в Украине частным следственным изоляторам (СИЗО).

По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть деньги, смогут находиться в ожидании приговора суда.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Харьковскую птицефабрику закрыли из-за пожароопасности
Харьковскую птицефабрику закрыли из-за пожароопасности
Минюст заставит все украинские компании раскрыть своих главных бенефициаров
Минюст заставит все украинские компании раскрыть своих главных бенефициаров
Вице-премьер Стефанишина объяснила, почему находится в статусе подозреваемой с 2014 года
Вице-премьер Стефанишина объяснила, почему находится в статусе подозреваемой с 2014 года
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве произошел масштабный взрыв в жилом доме: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

  3. Эпидемия коронавируса: в Одессе усиливают карантин

  4. Взрыв дома в Киеве: среди пострадавших — сотрудники "Укрзализныци"

  5. В ПриватБанке рассказали, пользуется ли спросом услуга снятия наличных в кассах магазинов

Загрузка...