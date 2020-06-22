Минюст показал СИЗО с самыми дорогими платными камерами (ФОТО)

Министр юстиции Денис Малюська назвал следственный изолятор (СИЗО), платные камеры в котором на данный момент являются самыми дорогими в Украине.

Это — СИЗО в Хмельницком, сообщил глава Минюста в Facebook.

Также он опубликовал снимки из СИЗО, в котором был проведен ремонт и открыты платные камеры.

Что касается цен, то сутки в этом изоляторе обойдутся в 780 грн.

За неделю пребывания в комфортных условиях удерживаемым придется заплатить 2720 грн. Один месяц в СИЗО такого типа будет стоить почти 5 тысяч грн (4 910 грн).

Как известно, Министерство юстиции запустило проект по сокращению тюрем. В частности, был объявлен список из 9 тюрем, где начнется процесс замораживания.

При этом вырученные с продажи деньги должны направить на реконструкцию старой тюремной инфраструктуры и строительство новых учреждений содержания.

По последним данным, за платные камеры следственных изоляторов Министерства юстиции уже уплатили свыше 115 тысяч грн.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Министерство юстиции Украины планирует дать возможность работать в Украине частным следственным изоляторам (СИЗО).

По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть деньги, смогут находиться в ожидании приговора суда.