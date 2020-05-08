Политика 1 час назад

В украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями (ФОТО)

Сутки в такой камере будут стоить 2000 грн, неделя — 8000 грн, месяц — 12 000 грн

В украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями (ФОТО) В украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями (ФОТО)
Платная камера в СИЗО. Фото: Denis Malyuska / Facebook

В украинских следственных изоляторах запустили функционирование платных камер с улучшенными условиями.

Такие камеры уже появились в Киевском СИЗО, сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

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В частности, в Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры: одна — двухместная, одна — трехместная и две — четырехместные.

Другие следственные изоляторы Украины "подтянутся чуть позже", написал министр в соцсети.

Известно, что стоимость размещения в такой камере в Киеве зависит от срока, за который платят: сутки будут стоить 2000 грн, неделя — 8000 грн, месяц — 12 000 грн.

По словам Малюськи, на следующей неделе появится возможность оплатить камеру в СИЗО онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции".

При этом вырученные деньги обещают использовать для поддержания надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Министр добавил, что платные камеры — это не "ВИП-камеры". У платной камеры большая площадь, также там есть холодильник, телевизор и столовые принадлежности.

"Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах. Наличие платных камер не нарушает права человека. Как и раньше, мы обеспечиваем функционирование бесплатных камер и их состояние не только не ухудшится, а наоборот будет улучшено за счет доходов, которые будут генерировать платные камеры", — пояснил глава Минюста.

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Он добавил, что люди в СИЗО считаются невиновными, пока суд не докажет вину, поэтому у человека должна быть возможность оплатить лучшие условия проживания.

Однако для людей, которых суд уже приговорил, не будут создаваться улучшенные условия за деньги.

"В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленное судом наказание за совершенное преступление", — заверил Малюська.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Министерство юстиции Украины планирует дать возможность работать в Украине частным следственным изоляторам (СИЗО).

По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть деньги, смогут находиться в ожидании приговора суда.

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