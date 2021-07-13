Все службы проката электросамокатов Киева обеспечили снижение скорости до 20 км/ч — КГГА

Все операторы проката электросамокатов в Киеве по состоянию на 13 июля обеспечили снижение максимальной скорости движения до 20 км/ч, о чем 24 июня договорились со столичными властями. Об этом сообщает Киевгорадминистрация со ссылкой на заместителя ее главы Константина Усова.

"Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировали самокаты номерами", — сообщил чиновник, добавив, что система выполняет соответствующие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал.

По его словам, каждый из операторов имеет уникальную серию номеров: Bolt — A, В, С; Jet — J, Е; BikeNow — N; Kiwi — K; Scroll Bird — O, S; Zelectra — Т, Z; Vzhooh — V. Они будут наноситься с обеих сторон трубы руля в формате "буква и четыре цифры".

"Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта", — добавил Усов.

Замглавы КГГА также призвал сообщать ему на служебную электронную почту usov.kostiantyn@kmr.gov.ua о случаях превышения разрешенной скорости прокатными электросамокатами.

По его словам, полная имплементация всех ограничений продлится около месяца с даты подписания меморандума, поскольку на технологическое выполнение некоторых из них требуется больше времени, а некоторые даже потребуют изменения бизнес-модели компаний-операторов.

Напомним, 24 июня КГГА подписала меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. Среди главных ограничений было уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставления самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.