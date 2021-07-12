Украинке, сбившей на самокате женщину, присудили год тюрьмы условно и 127 тысяч грн штрафа

Шевченковский районный суд Запорожья оштрафовал на 127 тысяч грн женщину-водителя электросамоката, совершившую наезд на женщину-пешехода, признав виновной по статье 291 Уголовного кодекса. При этом суд приговорил виновницу к одному году тюрьмы условно — с испытательным сроком также в один год.

Согласно приговору суда, вынесенному еще в апреле, инцидент произошел 2 июня 2020 года около в 18:10. Обвиняемая, управляя электрическим самокатом Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365, двигалась по тротуару вдоль проезжей части улицы Волшебной в Запорожье со стороны улицы 8 марта в направлении автодороги Харьков — Симферополь и сбила прохожую.

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В результате потерпевшая получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением с последующим эндопротезированием правого тазобедренного сустава, что было квалифицировано как телесное повреждение средней тяжести, не опасное для жизни, но вызвавшее длительное расстройство здоровья. Суд при этом сослался на пункт 1.10 Правил дорожного движения Украины, признав самокат транспортным средством.

Водитель на суде полностью признала свою вину и искренне раскаялась, объяснив, что каталась с ребенком на самокате, а ее муж ехал сзади на велосипеде. Объезжая потерпевшую, виновница задела ее локтем, после чего они обе упали на асфальтобетонное покрытие.

К ним подбежали прохожие и муж обвиняемой. Потерпевшей помогли подняться, и после этого они еще долго общались. Все это время пострадавшая держалась за ногу, но от вызова скорой помощи отказалась, ссылаясь на то, что у нее нет денег. После отказа от госпитализации, виновница происшествия с мужем и ребенком поехали домой, не ожидая, что женщина получила тяжелую травму.

Потерпевшая же объяснила суду, что сначала от госпитализации отказалась, так как была в шоковом состоянии и надеялась, что ей станет лучше и она сможет уйти домой самостоятельно. Женщина пояснила, что когда она осознала, что получила серьезную травму и самостоятельно не дойдет домой, попросила виновницу происшествия все же вызвать скорую, на что муж обвиняемой сказал, что сначала они вызовут полицию, а затем скорую.

Потерпевшая настаивала на вызове скорой помощи, но семья в итоге ушла домой. Поскольку травмированная не смогла дозвониться сыновьям, она позвонила своей знакомой, которая ей и вызвала скорую. Женщину госпитализировали и на следующий день поставили упомянутый диагноз.

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В итоге суд решил дать виновнице год тюрьмы условно и взыскать с нее 102,2 тысячи грн материального ущерба, 23 тысячи грн морального, а также вернуть 2360 грн, потраченных потерпевшей на правовую помощь и оплатить 980 грн за судебную экспертизу. В остальной части требований суд отказал, решив вернуть сам арестованный ранее самокат владелице.

Напомним, ранее суд уже признавал электросамокат транспортным средством — в судебном реестре есть несколько таких дел. Например, в Киеве самокатчик врезался в автомобиль при выезде того из двора и пытался оспорить протокол об админправонарушении, составленный за нарушение правил, по которым велосипедисту запрещается двигаться по тротуарам.

Ответчик пояснял, что ехал не на велосипеде, а на электросамокате, а также не является водителем по Правилам дорожного движения. Однако судья не встала на его сторону, сообщив, что самокат в этом случае использовался как транспортное средство, а потому его пользователь — водитель.

В другом случае при столкновении машины и электросамоката звучали похожие доводы водителя последнего, что, мол, самокат — не транспорт и не участник движения. Их суд тоже отклонил с объяснением: самокатчик ехал по дороге и все же был участником движения, а потому обязан был подчиняться общим правилам.

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Однако иногда судьи все же не считают электросамокат транспортом. Так, в Виннице закрыли дело о вождении элекросамоката под амфетамином и марихуаной. Пользователь и его защитник заявили, что самокат по закону и техническим характеристикам на сегодняшний день не является транспортом, а потому пользователя нельзя привлечь к ответственности по статье о запрете вождения под наркотиками. Суд с этим согласился.

В то же время в полиции говорят, что электросамокаты определяют отдельными участниками движения только условно, применяя норму, что каждый является участником движения, если использует дорожную сеть — дороги с машинами или тротуары с пешеходами. При нарушениях со стороны самокатчиков патрульные вынуждены использовать те нормы, которые регулируют вопросы других правоотношений, но могут быть по аналогии применены в этих случаях.