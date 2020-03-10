Вслед за нефтью упали мировые цены на пшеницу и сою

Майские фьючерсы на пшеницу провалилась до 5-месячного минимума на зерновой бирже в Париже.

Падение стало реакцией на обвал цен на рынке сырой нефти и на финансовых рынках, сообщает "Зерно Он-Лайн".

В частности, майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на €3,25 до 178,50 €/т (203,58 $/тонна).

По данным Deutsche Bank Indications, также падають котировки на соевые бобы (-1,22%), сахар (-3,28%), кукуруза отреагировала меньше, потеряв 0,6%.

Согласно информации биржи Euronext, майские фьючерсы на рапс просели почти на €10 — до 368 €/т.

В то же время, 9 марта лишь пшеничная площадка Чикаго (США) завершила торги в плюсе, тогда как Канзас-Сити и Миннеаполис продолжили падение.

Спекулянты в Чикаго закрывали короткие позиции и фиксировали прибыль на межрыночном спрэде, пользуясь падением соседних рынков кукурузы и соевых бобов.

Майские котировки пшеницы США на 9 марта:

- мягкая пшеница SRW в Чикаго выросла на $1,10 до 190,60 $/тонна;

- твердая пшеница HRW в Канзас-Сити снизилась на $1,93 до 162,04 $/тонна;

- твердая пшеница HRS в Миннеаполисе снизилась на $1,65 до 191,34 $/тонна.

При этом котировки соевого комплекса на бирже СВОТ (США) резко упали после обвала цен на нефть. Цена закрытия мартовских соевых контрактов опустилась до 317,28 $/т, на 7,26 $/т по сравнению с предыдущим днем. Майские контракты на сою подешевели до 319,66 $/т, на 7,81 $/т.

Торги мартовскими контрактами на соевое масло закрылись на отметке 606,88 $/т, что на 26,0 $/т ниже, чем 6 марта.

Соевый шрот с поставкой в марте подешевел на 4,7 $/т до 296,6 $/т.

Напомним, 9 марта цены на нефть Brent и WTI обвалились почти на 30%, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 года. Это самое большое однодневное снижение с 17 января 1991 года, когда цены на нефть упали в начале войны в Персидском заливе.