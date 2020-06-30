Взрыв на Позняках: пострадавшие не могут попасть в квартиры, которые раздал Зеленский

Жители многоэтажки на улице Крушельницкой, 1/5, где 21 июня произошел взрыв, утверждают, что получили только сертификаты от президента Владимира Зеленского, однако не могут попасть в новые квартиры.

Об этом сообщает "5 канал".

Указано, что вечером 29 июня пострадавшие от взрыва в доме жители собрались вспомнить соседей, которые погибли. Акцию устроили на 9 день после трагедии.

Известно, что с аварийного подъезда выселили людей: часть из них живет у родственников, часть — в интернате.

"Горячей темой обсуждения во время встречи было то, что президент Владимир Зеленский раздал 12 квартир. Говорят, что получили только сертификаты. Есть проблемы с тем, как попасть в новые квартиры", — говорится в сообщении.

По словам одной жительницы, квартиры выдали в ЖК "Хрустальные фонтаны" на улице Метрологической, 42. Всего есть 4 очереди комплекса, четвертую еще достраивают.

Как отмечается, Зеленский вручал якобы ключи 12 семьям — тем, кто потерял родственников, живет в интернате и не имеет другого альтернативного жилья и имеет малолетних детей.

"Фактически люди получили ключи, но воспользоваться ими не могут. Их не пускают даже посмотреть квартиру, там все еще продолжается строительство. А в квартирах голые бетонные стены", — отмечает телеканал.

Более того, внешне дома обнесены забором. По словам пострадавших, документов на квартиры пока нет. Им выдали сертификаты, на которых есть только фото подписи директора застройщика, а еще стоит технический строительный номер.

Однако, на самом деле, он не соответствует номеру дома. Семья одной из жительниц даже не знала, на каком этаже квартира. В отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате говорится о трехкомнатной.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение 5, 6, 7 и 8 этажей.

В целом спасатели извлекли из-под завалов тела 5 погибших.