Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Лысенко: что о ней известно

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко. Об этом говорится в указе главы государства №137 от 2 апреля.

Как напоминает пресс-служба президента, центр был создан решением Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта, которое было введено в действие указом Зеленского от 19 марта №106/2021.

Анонсируя начало работы центра, Зеленский отмечал, что в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе презентации центра на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" отмечал, что проблема противодействия информационной войне и дезинформации требует скоординированных усилий всех государственных органов, парламента и гражданского общества, а также поддержки на международном уровне.

По его словам, в вопросе противодействия дезинформации Украина будет тесно сотрудничать с западными партнерами, в частности странами НАТО, которые уже имеют определенный опыт, сообщил Андрей Ермак.

Сама Лысенко отметила, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

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"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением", — сказала она.

Отмечается также, что 6 апреля состоится представление Центра противодействия дезинформации: Ермак презентует работу центра представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Как сообщают в ОП, Лысенко в 2015 году окончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года обучалась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук.

В 2013-2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019 года была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро.

До марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

Имеет благодарность от директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса генпрокурора и ФБР. С сентября 2020 года работала директором Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".