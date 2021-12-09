Meta объяснила, кому в Украине Facebook не станет с 2022 года добавлять 20% к цене рекламы

С января 2022 года бренд Meta будет добавлять 20% налога на добавленную стоимость (НДС) за услуги, которые ее социальная сеть Facebook оказывает в Украине. Об этом компания сообщила в ответ на запрос AIN.ua.

"В соответствии с новыми правилами по НДС в Украине с 1 января 2022 года Facebook обязан по закону взимать НДС со всех продаж рекламы всем рекламодателям в Украине", — заявили в компании Meta.

В ответе также подчеркнуто, что если клиентам необходимы налоговые консультации, то им следует обратиться за помощью юристов или соответствующих государственных органов. Meta предоставлять консультации не будет.

Изменения, которые произойдут с 2022 года для покупателей рекламы в Facebook из Украины:

Обложение НДС по ставке 20%. Это касается рекламодателей, у которых адресом указана «Украина» и кто самостоятельно добавил номер плательщика НДС в свой рекламный аккаунт соцсети.

Если рекламодатель — юридическое лицо или частный предприниматель, который уплачивает НДС в соответствии с Налоговым кодексом Украины, то Facebook не станет добавлять 20% к покупаемым услугам.

НДС будет автоматически добавляться к счетам по ставке 20%. Он применяется к к чеку, которым заказчик оплачивает рекламу.

Напомним, что 1 декабря 2021 года компания Google также разослала украинцам, которые используют ее платные сервисы, уведомления о том, что стоимость этих услуг вырастет. Ко всем ценам будут добавлены 20% налога на добавленную стоимость.

Народные депутаты, разработавшие закон, который больше известен под названием "налог на Google", отмечали, что налоги на электронные услуги уже давно действуют в Евросоюзе. В пояснительной записке к этому документу говорится, что введение особых правил начисления НДС для электронных услуг — обычная практика во всем мире. В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект. Он предусматривает введение 20% НДС на онлайн-сервисы, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям.

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