Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Финансы
Дата публикации

Meta объяснила, кому в Украине Facebook не станет с 2022 года добавлять 20% к цене рекламы

facebook
Facebook изменил условия для рекламы. Фото: depositphotos.com

С января 2022 года бренд Meta будет добавлять 20% налога на добавленную стоимость (НДС) за услуги, которые ее социальная сеть Facebook оказывает в Украине. Об этом компания сообщила в ответ на запрос AIN.ua.

"В соответствии с новыми правилами по НДС в Украине с 1 января 2022 года Facebook обязан по закону взимать НДС со всех продаж рекламы всем рекламодателям в Украине", — заявили в компании Meta.

В ответе также подчеркнуто, что если клиентам необходимы налоговые консультации, то им следует обратиться за помощью юристов или соответствующих государственных органов. Meta предоставлять консультации не будет.

Изменения, которые произойдут с 2022 года для покупателей рекламы в Facebook из Украины:

  • Обложение НДС по ставке 20%. Это касается рекламодателей, у которых адресом указана «Украина» и кто самостоятельно добавил номер плательщика НДС в свой рекламный аккаунт соцсети. 
  •  Если рекламодатель — юридическое лицо или частный предприниматель, который уплачивает НДС в соответствии с Налоговым кодексом Украины, то Facebook не станет добавлять 20% к покупаемым услугам. 
  • НДС будет автоматически добавляться к счетам по ставке 20%. Он применяется к к чеку, которым заказчик оплачивает рекламу.

Напомним, что 1 декабря 2021 года компания Google также разослала украинцам, которые используют ее платные сервисы, уведомления о том, что стоимость этих услуг вырастет. Ко всем ценам будут добавлены 20% налога на добавленную стоимость.

Народные депутаты, разработавшие закон, который больше известен под названием "налог на Google", отмечали, что налоги на электронные услуги уже давно действуют в Евросоюзе. В пояснительной записке к этому документу говорится, что введение особых правил начисления НДС для электронных услуг — обычная практика во всем мире. В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект. Он предусматривает введение 20% НДС на онлайн-сервисы, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям.

Фото: Depositphotos