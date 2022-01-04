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Конец эпохи: с 4 января телефоны BlackBerry больше не работают
Телефоны BlackBerry, работающие под управлением исходной операционной системы и служб, больше не будут поддерживаться с 4 января. Об этом сообщает издание Interestingengineering.
Компания больше не будет поддерживать свою ОС BlackBerry 7.1 и более ранние версии, программное обеспечение BlackBerry 10 или BlackBerry PlayBook OS 2.1
В телефонах BlackBerry отключают передачу данных и телефонные звонки.
В 2010 году BlackBerry занимала 50% рынка смартфонов в США и 20% мирового рынка. Компания продавала более 50 миллионов устройств в год.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Популярность телефонов BlackBerry начала снижаться, поскольку iPhone от Apple Inc. и множество телефонов Android с большими дисплеями, улучшенной графикой и более широким ассортиментом приложений захватили рынок за последнее десятилетие.
В 2020 году техасский стартап OnwardMobility получил лицензию на производство смартфонов BlackBerry. Однако, как видим, идея не стала успешной.