Samsung представил смартфон Galaxy S21 FE: его характеристики похожи на флагманский S21

На выставке CES 2022 компания Samsung официально представила смартфон Galaxy S21 FE. Его начнут продавать с 11 января.

Характеристики Galaxy S21 FE напоминают флагманский Galaxy S21, включая чипсет Snapdragon 888 и дисплей с частотой 120 Гц. А цена нового смартфона более низкая — $699 за базовую модель.

Galaxy S21 FE получил 6,4-дюймовый дисплей, что немного больше, чем 6,2-дюймовая панель S21. Кроме этой разницы в размерах S21 FE имеет много общего с S21. Его экран представляет собой OLED-панель 1080p с частотой 120 Гц, как у S21. Даже язык дизайна остается неизменным: выступ камеры сливается с боковыми направляющими телефона, пишет nv.ua.

Galaxy S21 FE построен на современном 5-НМ процессоре (Qualcomm Snapdragon 888 или Exynos от Samsung) и получил 12-мегапиксельную основную камеру f / 1.8 с оптической стабилизацией, такую ​​же, как S21. Он даже лучше по емкости батареи: 4500 мАч по сравнению с 4000 мАч у S21, хотя его немного больший экран, вероятно, уравновешивает производительность аккумулятора.

Galaxy S21 FE представлен в четырех цветах: белый, фиолетовый, зеленый и серый. Фото: samsung.com

Быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, степень защиты от атмосферных воздействий IP68 и оба варианта 5G (менее 6 ГГц и быстрый mmWave) — все это перенесено с S21.

Главный модуль основной камеры Galaxy S21 FE такой же, как у Galaxy S21, а вот ультраширокий объектив получил увеличенный угол обзора 123°.

Телевик построен на сенсоре 8 Мп и дополнен объективом с диафрагмой F/2,4. Также Galaxy S21 FE получил селфи-камеру более высокого разрешения — 32 Мп.

Galaxy S21 FE представлен в четырех цветах (белый, фиолетовый, зеленый и серый), с тремя конфигурациями памяти: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.

В Европе и США будет продаваться Galaxy S21 FE на платформе Snapdragon, а на рынках Азии будет представлена версия на фирменной SoC Exynos.