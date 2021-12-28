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Гаджеты
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Попытка номер три: Motorola подтвердила выпуск новых смартфонов-раскладушек

Смартфоны Motorola, новые телефоны-раскладушки
Motorola собирается дополнить свою линейку складных телефонов

Компания Motorola, которая в 2019 году решила возродить культовую раскладушку Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, подтвердила, что работает над выпуском третьего поколения Razr. Об этом сообщает издание The Verge.

Генеральный менеджер Lenovo Mobile Business Group в Китае Чен Цзинь (Lenovo отвечает за бизнес Motorola) отметил, что компания не афишировала работу над новым дополнением к своей линейке складных телефонов.

Предварительно известно, что у телефона будет лучший процессор, лучший интерфейс и улучшенный внешний вид. Однако компания еще не опубликовала дизайн нового смартфона.

Сначала новую модель планируют выпустить в Китае. Дальнейшие планы на новые смартфоны-раскладушки компания пока не сообщает.

В свою очередь эксперты рынка считают, что на этом раннем этапе трудно сказать, насколько устройство третьего поколения будет отличаться от предыдущего - Razr второго поколения был скорее техническим новшеством, добавившим 5G, чем заметным улучшением по сравнению с оригинальным складным смартфоном Razr, анонсированным в 2019 году.

Напомним, в 2019-м Motorola возродила легендарный телефон RAZR в виде складывающегося смартфона на Android.

Позже технологический гигант Samsung составил сильную конкуренцию Motorola, выпустив телефон-"раскладушку" Z Fold 2 с поддержкой 5G. Смартфон оснащен двумя экранами, внутренний 7,6 дюйма и внешний 6,2 дюйма. Модифицированная прошивка One UI на базе Android 10. И фишка — экран тоньше человеческого голоса.

Тем временем в Украине почти треть граждан до сих пор пользуются кнопочными телефонами. СЕО "Vodafone Украина" Ольга Устинова подчеркнула, что достаточно большая часть людей пока не ощутили удобства пользования диджитализироваными сервисами от государства.

Автор:
Вита Молодан