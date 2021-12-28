Страна в смартфоне: почти треть украинцев до сих пор пользуются кнопочными телефонами

Несмотря на активный процесс диджитализации в Украине, 28% украинцев все еще пользуются кнопочными телефонами.

Об этом заявила СЕО "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"До сих пор смартфонами пользуются не все украинцы: 28% все еще пользуются кнопочными телефонами", — отметила Ольга Устинова.

Она подчеркнула, что достаточно большая часть людей пока не ощутили удобства пользования диджитализироваными сервисами от государства.

"В стране уже есть инфраструктура, есть очень много удобных цифровых сервисов, включая государственные услуги (документы и пр.), созданы возможности для онлайн-обучения, получения телемедицинских услуг. И жаль, что достаточно большая часть людей пока не ощутили удобства пользования ими. Люди должны постепенно переходить на такие сервисы", — подчеркнула Устинова.

Отметим, в рамках программы "государство в смартфоне" украинского президента Владимира Зеленского в Украине в 2019 году было создано Министерство цифровой трансформации, которое активно занимается диджитализацией. Одним из его главных достижений стало приложение "Дія". В нем сейчас доступны смена места регистрации онлайн, налоговая в несколько кликов, электронные петиции, е-подпись в смартфоне, автоматическая регистрация ФЛП, ковид-сертификаты и многие другие услуги.

Среди главных достижений на пути к построению цифрового государства в 2021 году Украина стала первой страной в мире, которая узаконила электронные паспорта и приравняла их к бумажным.

Отметим, фракция "Слуга народа" инициировала введение в Украине обязательной привязки мобильного номера к банковским картам, чтобы сделать их именными. Планируется, что нормы нового закона не будут распространяться на телефонные номера, которые не были ранее связаны с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами.