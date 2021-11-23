В Раде собираются "привязать" украинцев к телефонным номерам: как это сделают

Фракция "Слуга народа" инициировала введение в Украине обязательной привязки мобильного номера к банковским картам, чтобы сделать их именными.

Об этом рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, передает Obozrevatel.

Нардеп объяснил, что если Верховная Рада примет законопроект, то он не будет распространяться на телефонные номера, которые не были ранее связаны с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами. То есть если владелец номера не указывал его, например, при регистрации в онлайн-банкинге или при получении карты.

Федиенко считает, что нормы указанного документа защитят украинцев от мошенников, которые проворачивают свои аферы с банковскими счетами.

"Человек имеет банковскую карточку, которая привязана к телефонному номеру. В случае мошеннических действий, которые происходят с этой банковской картой с применением этого телефонного номера, человек обращается к киберполиции, она обращается к оператору, а оператор говорит, что этот телефонный номер не контрактный, припейдный. То есть это номер ничейный", — объяснил народный депутат.

Законопроектом предлагается обязать граждан, которые заводят мобильный номер для финансовых операций или получения цифровых услуг, заключить контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог украсть номер.

При этом он заранее развеял возможные опасения украинцев по поводу того, что привязки мобильного номера к конкретному человеку "нужно бояться", и подчеркнул, что после этого владелец номера не попадет в поле зрения спецслужб.

"20 лет назад, возможно, так и было бы, но сейчас мы вошли в такую фазу цифрового общества, где спецслужбам вообще не нужно следить за вашим мобильным телефоном, потому что, как правило, люди сами о себе пишут в соцсетях", – считает нардеп.

На сегодняшний день разработка законопроекта находится на этапе социального исследования. Народные депутаты хотят сначала узнать, насколько критично будут реагировать украинцы на нормы документа и изменения, которые они вводят.

Тем временем мобильные операторы продолжают зарабатывать на вале рекламного спама в смартфоны клиентов. Выяснилось, что в Украине можно свободно продаются базы данных миллионов украинцев, а мобильные операторы спокойно продают услуги по спаму своим абонентам.