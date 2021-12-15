Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 10 млн грн по жалобе "Киевстара"

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал мобильного оператора lifecell на 10,47 млн грн за нарушение закона о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о распространении ложной и неточной информации о лидерстве в предоставлении определенных услуг. Жалобу на недобросовестную рекламу конкурента подала компания "Киевстар".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины оштрафовал оператора телекоммуникаций ООО "Лайфселл" за нарушение статьи 151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", а именно – распространение ложной и неточной информации о лидерстве в предоставлении определенных услуг", — говорится в сообщении.

Также в АМКУ уточнили, что решение принято в ходе рассмотрения дела, начатого по заявлению ЧАО "Киевстар". Компания пожаловалась на недобросовестную рекламу конкурента.

АМКУ установил, что в разные периоды рекламной кампании Lifecell распространял следующие утверждения: "Присоединяйтесь к лидеру нового поколения Интернета! Лучшее покрытие 4,5G", обосновывая указанное утверждение наличием лидерства в количестве спектра в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц в пересчете на одного абонента.

В то же время о качествах лидера четвертого поколения интернета свидетельствует не только этот параметр, но и плотность размещения базовых станций, емкость радиосети, ее оптимальные настройки, количество абонентов и их активность.

Также АМКУ исследовал и другую рекламу оператора:

"№ 1 В РОУМИНГЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА", на основе сравнения стоимости своих базовых тарифов с базовыми тарифами конкурентов. При этом не учитывалось наполнение базовых пакетов (например, конкуренты предлагали дополнительные услуги безлимитного меседжинга, а ответчик – нет).

"#1 ДЛЯ СМАРТФОНОВ", обосновывая это утверждение определенным на основе опроса процентом проникновения смартфонов в сети мобильного оператора. В то же время рядовой потребитель, не являющийся специалистом в телекоммуникациях, может не понять это разъяснение и воспринимать его как утверждение о лидерстве в качестве предоставления услуг по сравнению с конкурентами.

"На основе анализа собранных данных Комитет пришел к выводу, что распространение обманчивой информации о "лидерстве" в отдельных видах услуг без надлежащего обоснования и с использованием технической терминологии могло предоставить ООО "Лайфселл" неправомерные преимущества и поставить компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами. Следовательно, поведение оператора признано недобросовестной конкуренцией, и наложен штраф в размере 10 467 543 грн", — говорится в сообщении регулятора.

В АМКУ отметили, что на протяжении 2018 -2021 годов неоднократно предоставляли Lifecell обязательные для рассмотрения рекомендации по устранению причин и последствий возникновения нарушений в рекламных коммуникациях и об информировании потребителей способом, не вводящим в заблуждение.

Согласно практике АМКУ, субъекты хозяйствования, работающие на высококонкурентных рынках, часто практикуют использование рекламных сообщений о первенстве и лидерстве. Ведь подобные формулировки легче воспринимаются потребителями, а рекламные кампании, построенные на их основе, привлекают больше внимания к определенному товару или услуге.

Но в АМКУ подчеркивают, что обязательным условием использования сообщений типа "лидер", "№1", "#1", "лучший", "первый", "единый", "уникальный", "быстрый", "самый большой" есть соблюдение недвусмысленных формулировок и понятной потребителям терминологии, обоснование утверждений фактическими данными, избегание преувеличений черт продукта либо услуг.

Напомним, Lifecell подозревают в работе с компаниями, против которых введены санкции.