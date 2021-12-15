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IT и Телеком
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Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 10 млн грн по жалобе "Киевстара"

Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 10 млн грн по жалобе Киевстара
Жалобу на недобросовестную рекламу конкурента подала компания "Киевстар".

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал мобильного оператора lifecell на 10,47 млн грн за нарушение закона о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о распространении ложной и неточной информации о лидерстве в предоставлении определенных услуг. Жалобу на недобросовестную рекламу конкурента подала компания "Киевстар".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины оштрафовал оператора телекоммуникаций ООО "Лайфселл" за нарушение статьи 151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", а именно – распространение ложной и неточной информации о лидерстве в предоставлении определенных услуг", — говорится в сообщении.

Также в АМКУ уточнили, что решение принято в ходе рассмотрения дела, начатого по заявлению ЧАО "Киевстар". Компания пожаловалась на недобросовестную рекламу конкурента.

АМКУ установил, что в разные периоды рекламной кампании Lifecell распространял следующие утверждения: "Присоединяйтесь к лидеру нового поколения Интернета! Лучшее покрытие 4,5G", обосновывая указанное утверждение наличием лидерства в количестве спектра в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц в пересчете на одного абонента.

В то же время о качествах лидера четвертого поколения интернета свидетельствует не только этот параметр, но и плотность размещения базовых станций, емкость радиосети, ее оптимальные настройки, количество абонентов и их активность.

Также АМКУ исследовал и другую рекламу оператора:

"№ 1 В РОУМИНГЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА", на основе сравнения стоимости своих базовых тарифов с базовыми тарифами конкурентов. При этом не учитывалось наполнение базовых пакетов (например, конкуренты предлагали дополнительные услуги безлимитного меседжинга, а ответчик – нет).

"#1 ДЛЯ СМАРТФОНОВ", обосновывая это утверждение определенным на основе опроса процентом проникновения смартфонов в сети мобильного оператора. В то же время рядовой потребитель, не являющийся специалистом в телекоммуникациях, может не понять это разъяснение и воспринимать его как утверждение о лидерстве в качестве предоставления услуг по сравнению с конкурентами.

"На основе анализа собранных данных Комитет пришел к выводу, что распространение обманчивой информации о "лидерстве" в отдельных видах услуг без надлежащего обоснования и с использованием технической терминологии могло предоставить ООО "Лайфселл" неправомерные преимущества и поставить компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами. Следовательно, поведение оператора признано недобросовестной конкуренцией, и наложен штраф в размере 10 467 543 грн", — говорится в сообщении регулятора.

В АМКУ отметили, что на протяжении 2018 -2021 годов  неоднократно предоставляли Lifecell обязательные для рассмотрения рекомендации по устранению причин и последствий возникновения нарушений в рекламных коммуникациях и об информировании потребителей способом, не вводящим в заблуждение.

Согласно практике АМКУ, субъекты хозяйствования, работающие на высококонкурентных рынках, часто практикуют использование рекламных сообщений о первенстве и лидерстве. Ведь подобные формулировки легче воспринимаются потребителями, а рекламные кампании, построенные на их основе, привлекают больше внимания к определенному товару или услуге.

Фото 2 — Антимонопольный комитет оштрафовал Lifecell на 10 млн грн по жалобе "Киевстара"

Но в АМКУ подчеркивают, что обязательным условием использования сообщений типа "лидер", "№1", "#1", "лучший", "первый", "единый", "уникальный", "быстрый", "самый большой" есть соблюдение недвусмысленных формулировок и понятной потребителям терминологии, обоснование утверждений фактическими данными, избегание преувеличений черт продукта либо услуг.

Напомним, Lifecell подозревают в работе с компаниями, против которых введены санкции.

Автор:
Светлана Манько