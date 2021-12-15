Lifecell подозревают в работе с компаниями, против которых введены санкции

Мобильный оператор Lifecell может продолжать сотрудничать с российским бизнесом, против которого Украина ввела санкции.

Об этом сообщил блогер Александр Аронец.

"30 октября Зеленский среди прочих ввел санкции в отношении ООО "ИММО" и ООО "Цифровая Лаборатория" Романа Шахрая. Эта довольно скандальная компания предлагала пользователям телефонных операторов платный контент, неоднократно подписывая на него людей без их согласия, имея при этом многомиллионные доходы… В отличие от других мобильных операторов, Lifecell продолжает фактически сотрудничать с россиянами. Весь контент переоформлен "задним числом" на другое ООО "Единый Реестр Перевозок", которое также подконтрольно Роману Шахраю. Профильное направление ООО "ЕРП" – перевозка. Компания, уставный капитал которой составляет всего 1 тысячу гривен, которая никогда не занималась цифровым контентом, теперь будет иметь многомиллионные доходы. Типичная прокладка", — отмечает активист.

Блогер сообщает, что некоторые брендированные сервисы Lifecell недавно сменили владельца. Например, на веб-странице https://woman.lifecell.ua вместо "ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" теперь указано, что "весь контент и вся информация предоставляется пользователям компанией ООО "ЕРП".

"У "Лайфа" есть услуга "Мелоринг", — сообщает Аронец, — когда обычный сигнал заменяется мелодией. Ее также предоставляла компания Шахрая, попавшая под санкции. Но теперь внизу страницы как владелец услуги указана "ЕРП". Хотя в кэше Google остается название "ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ".

Блогер обращает внимание, что, по информации источников, происходит вероятное давление на работников Lifecell, которые не хотят участвовать в сомнительных схемах по обходу санкций, за что им угрожают увольнением.

По словам одной из сотрудниц, персонал Lifecell возмущен действиями топ-менеджмента, который "наплевал на внутренние процедуры и поставил под удар имидж компании".

Сотрудница сообщает, что "в компании все знают о связи Романа Шахрая с россиянами, то есть средства украинских потребителей и в дальнейшем будут продолжать направлять в РФ, которая угрожает Украине военным вторжением".

Александр Аронец призывает Службу безопасности Украины проверить информацию о сотрудничестве мобильного оператора с российским бизнесом.

"Пока я не вижу опровержений или комментариев от Lifecell. Надеюсь их увидеть в ближайшее время. Ожидаем от СБУ оперативную реакцию. Услугами мобильных операторов пользуются миллионы украинцев. Люди имеют право знать, не становятся ли они спонсорами страны-агрессора", — заключает блогер.

Тем временем мобильные операторы продолжают зарабатывать на вале рекламного спама в смартфоны клиентов. Выяснилось, что в Украине свободно продаются базы данных миллионов украинцев, а мобильные операторы спокойно продают услуги по спаму своим абонентам.