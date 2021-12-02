Перенос номера при смене мобильного оператора упростили и собираются добавить услугу в "Дію"

Услугу смены оператора с сохранением номера (MNP) в Украине упростили. Теперь MNP можно сделать за один день. Об этом сообщила представительница Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи (НКРСИ) Богдана Пивень на своей странице в Facebook.

Чтобы сменить оператора мобильной связи достаточно обратиться к выбранному оператору и уже через 1 день после процедуры идентификации можно пользоваться его услугами под номером телефона, который дал прежний оператор.

"История запуска услуги MNP в Украине была непростой и фактически услуга стала доступной гражданам только в мае 2019 и до этого момента им воспользовалась лишь 0,3% от общего количества абонентов мобильных операторов. В то же время около 40% заявок на перенос остались нереализованными на этапе рассмотрения у оператора донора", — рассказала Пивень.

Для решения этого вопроса администратор услуги Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) и специалисты НКРСИ предложили ряд изменений. Прошел процесс согласования изменений в рамках рынка и государственных институтов.

"Наконец-то с 1 декабря 2021 года у операторов Kyivstar, Vodafone, Ukraine, lifecell заработал новый алгоритм MNP - ONE STOP Shop PROCESS", — добавила Пивень.

Представительница НКРСИ сообщила, что сейчас комиссия работает над включением услуги переноса номера при смене мобильного оператора в электронный сервис государственных услуг "Дія". Но пока не рассказала о деталях нововведения.

Статистические данные предоставление услуг по переносу абонентских номеров. Фото: пресс-служба НКРСИ

Статистические данные предоставление услуг по переносу абонентских номеров. Фото: пресс-служба НКРСИ

Тем временем фракция "Слуга народа" инициировала введение в Украине обязательной привязки мобильного номера к банковским картам, чтобы сделать их именными. Планируется, что нормы нового закона не будут распространяться на телефонные номера, которые не были ранее связаны с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами.

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