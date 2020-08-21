IT и Телеком 20 минут назад

На рынок возвращаются смартфоны BlackBerry

Обновленный BlackBerry будет работать на операционной системе Android и будет поддерживать сети 5G

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Техасский стартап OnwardMobility получил лицензию на производство смартфонов BlackBerry, пишет CNN

По информации агентства, компания будет производить смартфоны совместно с компанией Foxconn Fin Mobile.

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Обновленный BlackBerry будет работать на операционной системе Android и будет поддерживать сети 5G. Смартфон сохранит внешнюю клавиатуру QWERTY.

В продаже новый BlackBerry появится в первой половине 2021 года.

Смартфоны BlackBerry производила компания TCL Communication.

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В феврале 2020 года она объявила о прекращении производства некогда популярного смартфона.

Ранее сообщалось, что компания TCL Communications, владеющая правами на легендарный бренд, перестанет продавать смартфоны BlackBerry с 1 сентября 2020 года. 

Ранее BlackBerry подала иск в суд Калифорнии на корпорацию Facebook и ее дочерние структуры — мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram‍. Канадский производитель смартфонов обвиняет ответчиков в нарушении прав интеллектуальной собственности.

BlackBerry считает, что Facebook присвоил "инновации в производстве смартфонов" компании, так как при усовершенствовании приложений WhatsApp и Instagram использованы запатентованные наработки, связанные с вопросами безопасности, а также интерфейсом пользователя и сроками эксплуатации аккумулятора мобильного устройства.

 

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