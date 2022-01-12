Для рекламы фильма «Крик 5» выпустили интерактивную игру

В качестве промо пятого фильма ужасов из серии «Крик», который выйдет в украинский прокат завтра, 13 января, выпустили интерактивную игру, в которой можно исследовать дом из фильма

Это простой и веселый опыт, говорят создатели игры о ее правилах. Игру начинает голос Роджера Л. Джексона (актера, который озвучивал серийного убийцу в фильмах «Крик»), который говорит: "Я хочу поиграть в игру".

У игрока есть два варианта. Первый - отвечать на вопросы Призрачного лица (Ghostface), второй - игнорировать его и ходить по дому, надеясьне стать его жертвой. Тем, кто выберет первый вариант, будут предложены вопросы на знание фильмов "Крик".

Те, кто решит просто погулять по дому, будут получать сообщения от различных персонажей фильмов, в том числе и «Крик 5». Например, от Уэса Хикса: "Похоже, Призрачное лицо вернулось. На всякий случай убедитесь, что у вас есть, чем защититься ".

Кадр из фильма "Крик 5"

События пятого «Крика» происходят через 25 лет с тех пор, как провинциальный городок Вудсборо потрясла серия кровавых убийств. В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой родной город, чтобы найти серийного убийцу в маске.

«Крик 5» режиссеров Мэттью Бэттинелли и Тайлера Джиллетта является пятым вкладом во всемирно известную франшизу. Первый фильм этой серии вышел на экраны в 1996 году.

Четыре фильма собрали в прокате более $600 млн.

Несмотря на более низкий, чем ожидалось, успех четвертой части, было решено снимать продолжение. Этим занялась студия Spyglass, которая получила права на франшизу от Dimension Films, обанкротившейся из-за скандала с Харви Вайнштейном (был обивнен десяткми актрис в в сексуальных домогательствах и приговорен к 23 годам лишения свободы).

Запланированные на начало 2020 года съемки пришлось перенести из-за пандемии ковида на осень. Фильм снимали в Северной Каролине, получив $7 млн в качестве льгот от управления кинематографии штата.