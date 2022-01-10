"Золотой глобус" назвал лучшие фильмы и сериалы: победили "Власть пса", "Вестсайдская история" и "Наследники"

Стали известны победители "Золотого глобуса" — кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы, которую вручают фильмам и сериалам, вышедшим в 2021 году. За итогами премии внимательно следят и киноиндустрия, и букмекеры, ведь она считается второй по престижности после "Оскара", и часто победители "Золотого глобуса" затем выигрывают "Оскар".

"Золотой глобус" показывает и тенденцию последних лет, когда победителями престижных международных премий все чаще становятся не только фильмы, профинансированные голливудскими киностудиями (премьеры которых сначала проходят в кинотеатрах, собирая основную выручку, и уже затем права на показ продают платформам), но и ленты, созданные по заказу стриминговых сервисов для платформ и не рассчитанные на кинотеатральный прокат, а главные награды забирает Netflix.

Лучшие фильмы — победители "Золотого глобуса"

"Власть пса" Джейн Кэмпион — лучший драматический фильм.

В главных ролях — Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс. Ограниченный прокат фильма в США состоялся 17 ноября 2021 года, а уже 1 декабря фильм вышел на Netflix.

"Вестсайдская история" Стивена Спилберга — лучшая комедия или мюзикл.

"Энканто" (студии Disney) — лучшая анимационная картина.

"Сядь за руль моей машины" ("Doraibu mai ka") Рюсукэ Хамагути — лучший фильм не на английском языке.

Лучшие сериалы — победители "Золотого глобуса"

"Наследники" — лучший драматический сериал.

"Хитрости" — лучший комедийный сериал.

"Подземная железная дорога" — лучший мини-сериал.

Главные награды "Золотого глобуса" создателям фильмов

Лучший режиссер — Джейн Кэмпион ("Власть пса").

Лучший сценарий — Кеннет Брана ("Белфаст").

Лучшая музыка в фильме — Ханс Циммер ("Дюна").

Актерские призы "Золотого глобуса"

Уилл Смит ("Король Ричард") — лучшая мужская роль в драматическом фильме.

Николь Кидман ("В роли Рикардо") — лучшая женская роль в драматическом фильме.

Эндрю Гарфилд ("Тик-так… БУМ!") — лучший актер в мюзикле или комедии.

Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история") — лучшая актриса в мюзикле или комедии.

Джереми Стронг ("Наследники") — лучшая мужская роль в драматическом сериале.

ЭмДжей Родригес ("Поза") — лучшая женская роль в драматическом сериале.

Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна") — лучшая актриса в мини-сериале.

Майкл Китон ("Ломка") — лучший актер в мини-сериале.

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") — лучший актер в комедийном сериале.

Джин Смарт ("Хитрости") — лучшая актриса в комедийном сериале.

Почему бойкотируют "Золотой глобус"

79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) прошла без участия номинантов, отмечает Deadline.

И в этом году церемонию не транслировали по телевидению — телекомпания NBC, которая c 1964-го показывала вручение премии, отказалась от трансляции. Причиной стала критика HFPA американскими СМИ и представителями киноиндустрии за отсутствие темнокожих людей среди членов жюри. От сотрудничества с ассоциацией отказались компании WarnerMedia, Netflix и Amazon, а Том Круз даже вернул три своих "Золотых глобуса".

Кроме того, Los Angeles Times опубликовало расследование, обвинив организаторов "Золотого глобуса"( в том, что членам ассоциации (некоммерческой организации, которая не платит налоги) платят слишком много: только в январе 2021 года 20 членов ассоциации получили почти по $3,5 тысячи "за просмотр иностранных фильмов". Члены комитета кинофестиваля и комитета архивов зарабатывают $1100 и $2200 в месяц. Всего за финансовый год HFPA заплатила своим членам $2,15 миллиона. Пятеро членов совета директоров получили от $63 тысяч до $134 тысяч в налоговом году, который закончился 30 июня 2019 года. По мнению экспертов, опрошенных изданием, эти суммы выглядят "необычно", пишет Los Angeles Times.

А также, по мнению издания, из-за "дружбы" членов ассоциации с киностудиями и прокатчиками ассоциация могла несправедливо номинировать фильмы и телесериалы на "Золотой глобус". Реакцией HFPA стала программа модернизации работы, в том числе "упор на набор темнокожих членов", отметил Hollywood Reporter.