Дефицит кадров никуда не делся: что происходит на рынке труда Украины в условиях карантина

Третью неделю Украина сидит на карантине, как и почти 43% населения Земли. Все, кто мог, перешли на дистанционную работу, а многие предприятия и бизнесы и вовсе прекратили работу. Как результат, бурные изменения на рынке вакансий Украины — многие направления демонстрируют завидный рост, а вакансий для новичков без опыта работы стало заметно меньше. Delo.ua выяснило, что происходит с рынком труда в условиях карантина и узнало кому сейчас повезет найти работу.

Эксперты HeadHunter рассказали, что эта ситуация повлияла на поисковые запросы. За первые 12 дней карантина (12-23 марта) количество соискателей выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале. Причем изменения произошли практически во всех измерениях: в разрезе профсфер, возрастном и гендерном соотношении.

Если и в течение всего 2019 года, и в начале 2020 года самыми популярными категориями среди соискателей были: начало карьеры, IТ, телеком и продажи. Но в марте, в период с 12 по 23 марта, эта тенденция изменилась. В лидеры вышел "ТОП-менеджмент", чья доля выросла вдвое с 5% до 10%. А вот "Начало карьеры", которая традиционно была лидером по поисковым запросам, отошла на 4 место. В рассматриваемый период на нее приходилось 8% резюме вместо 12% в феврале и 13% в 2019 году.

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Увеличилась доля на рынке труда и опытных соискателей, за плечами которых более 6 лет опыта. Если в феврале на них приходилось 53% всех размещенных резюме, то в марте — 67%. А вот количество резюме от соискателей без опыта работы и таких, которые имеют стаж до 3 лет, наоборот упала: на 8% и 4% соответственно.

Большую активность начали проявлять специалисты таких возрастных групп, как 30-40 лет, 40-50 лет и 50 — 60 лет. Причем первая даже заняла лидирующую позицию в количестве размещенных резюме. А раньше активными в вопросе поиска работы были специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. К тому же ощутимо выросла доля резюме, размещенных поисковиками-мужчинами: в феврале на них приходилось 53%, а в марте уже 63%.

Какие вакансии размещались с начала введения карантина?

В HeadHunter говорят, что за время карантина изменились предложения работодателей на рынке труда. Значительно вырос сегмент курьерской доставки. Ищут курьеров, упаковщиков, операторов службы поддержки, водителей и т.д. Однако, учитывая, что спрос со стороны соискателей на подобные работы всегда был достаточно высок, кадрового дефицита по этим специальностям не наблюдается.

Появились и некоторые "специализированные" вакансии. Например, личного и корпоративного вирусолога-контроллера коронавируса, специалиста по охране труда и промышленной безопасности, агента по продаже "юридических услуг для распространения юридических услуг для компаний, пострадавших от пандемии (антикризисный пакет)".

Компании, которые не могут перевести всех сотрудников на удаленную работу, размещают вакансии для водителей и координаторов выезда транспортных средств, будут контролировать путевые листы и распределять заказы для перевозок сотрудников компании). Однако, согласно аналитике hh, перечисленные вакансии все же довольно редки.

Но в целом, структурная картина спроса на вакансии пока что та же, что и в начале года: в лидерах — IT, продажи и маркетинг. Правда, во многих вакансиях отмечается, что окончательное решение о приеме сотрудника будет принято после отмены карантина. Эксперты отмечают, что это можно расценивать как формирование кадрового пула, а не оперативное трудоустройство специалиста.

С начала введения карантина по сравнению с аналогичным периодом в феврале произошли следующие изменения на рынке труда:

▶️ увеличилась доля вакансий, направленных на поиск специалистов в таких профессиональных сферах, как IT, Бухгалтерия, Банки и Медицина. Последняя впервые вошла в ТОП-10 профсфер, и вообще количество предложений о работе в ней увеличилось более чем вдвое;

▶️ снизился спрос на специалистов в сегменте продаж, административного персонала, производства, транспорт и начало карьеры;

▶️ в разрезе отраслей большую активность стали проявлять компании из таких сфер, как информационные технологии, системная интеграция, интернет, для бизнеса, розничная торговля, финансовый сектор и медицина (фармацевтика, аптеки);

▶️ дважды, с 8% до 4% снизилась доля в плане размещения вакансий компаний, работающих в области товаров народного потребления (непищевые).

Эксперты прогнозируют и перемены в финансовой мотивации сотрудников. Многие работодатели из-за коронавируса вынуждены оптимизировать фонды оплаты труда, и не исключают того, что в будущем возможно ощутимое уменьшение фиксированной части заработка и увеличение переменной, которая будет зависеть от выполнения планов, фактически отработанного времени и так далее.

Тренд марта — водители и удаленная работа

По данным "OLX Работа" с середины марта работодатели стали чаще искать сотрудников для удаленной работы и водителей. Лидером по заработной плате продолжает оставаться транспортная сфера — работодатели обещают 15 500 гривен в месяц. Много работы предлагается в сфере торговли — 23% от всех вакансий, а заработная плата работников сельского хозяйства в Тернопольской области только за месяц выросла вдвое. При этом аналитика фиксирует, что количество откликов на вакансии постепенно уменьшается в течение последних двух недель.

Во многих областях наблюдается увеличение как количества объявлений, так количества отзывов на соответствующие вакансии. Например, в Днепропетровской области работодатели стали больше искать удаленных работников — 80%, в Николаевской — 57%, в Одесской — 40%, в Харьковской — 106%. А во Львовской области количество таких вакансий выросло на 167%.

Не теряют времени и соискатели. В середине марта жители Черкасской области на предложение удаленной работы отзываются на 58% чаще, чем в начале месяца. В Днепропетровской дистанционными вакансиями интересовались на 71% больше, в Запорожской — на 68%, а во Львовской на 66%. Активно начали искать удаленную работу жители Сумской области — здесь количество отзывов выросло на 311%, несмотря на стабильную динамику в росте числа вакансий.

Сколько готовы платить

В первом квартале 2020 года средняя заработная плата по Украине выросла на 1% по сравнению с последним кварталом предыдущего года и составляет сейчас 10 650 гривен. В лидерах — транспортная отрасль и строительство — там в среднем предлагали 15 тысяч гривен в месяц. В отношении регионов, в транспортной сфере больше можно заработать в Киевской области: оклад вырос с 18 500 гривен в феврале до 20 тысяч гривен в конце марта. Рост наблюдается в половине областей: в Винницкой средняя зарплата в марте выросла на 12% по сравнению с февралем, в Ивано-Франковской — на 9%, а в Черновицкой аж на 35% — с 10 750 гривен в середине февраля по 14 500 гривен в конце марта.

Больше всего работники отрасли строительства в феврале-марте могли заработать в Закарпатской области — работодатели предлагали 25 900 гривен, это на 72% превышает среднюю зарплату в этой сфере по стране. На Тернопольщине строители могли получить 23 тысячи гривен, а на Киевщине — 17 500 гривен. Хуже всего строителям платят в Сумской области — всего 11 300 гривен в месяц.

За вакансии на производстве и энергетике работникам готовы платить в среднем 11 500 гривен. В Киевской и Одесской областях можно получить в среднем на 2 тысячи гривен больше — 13 500 и 13 550 соответственно. Наименьшая заработная плата в этой сфере продолжает оставаться в Сумской области — 8 200 гривен.

Фрилансеры могут заработать в среднем 10 500 гривен в месяц. В Киевской области в начале февраля работодатели готовы были платить примерно 16 тысяч гривен, при этом в марте предлагаемая заработная плата выросла на 13% по сравнению с февралем.

Работникам сельского хозяйства в первом квартале 2020 года предлагали в среднем 10 тысяч гривен. При этом резкие колебания заработной платы наблюдаются сразу в нескольких областях: в Кировоградской потенциальная оплата выросла с 12 500 гривен в середине февраля до 20 900 гривен в конце марта, в Ровенской — в почти два с половиной раза, с 6 500 гривен до 16 тыс гривен, в Николаевской — с 8 850 до 20 500 гривен. Если на Тернопольщине работникам сельского хозяйства предлагали примерно 15 тысяч гривен, то к концу квартала работодатели готовы платить 29 тысяч гривен, хотя были и вакансии с окладом в 50 тысяч гривен.

Еще одна сфера, где рабочие специалисты могут получить достойные оклады, по данным "OLX Работа" — розничная торговля, где в среднем предлагают 9 500 гривен. Больше платили работодатели из Киевской, Закарпатской и Одесской областей, меньше всего можно было заработать в Черниговской и Сумской.

А вот в охранной сфере дела идут не очень — здесь работодатели готовы платить 7 900 гривен в месяц. Средний показатель за первый квартал 2020 года снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим, однако сейчас в лидеры вышла Тернопольская область — так в феврале-марте в этой сфере предлагали 11 тысяч гривен, в то время как в Киевской — примерно 10 400 гривен.

Среди профессий, которым в начале 2020 года предлагали самую высокую оплату — это няни с окладом в 20 150 гривен, маляры — 20 тысяч гривен, таксисты — 20 тысяч гривен, водители — 18 500 гривен, слесари, монтажники, сварщики, строители, сборщики мебели, обвальщики — 15 тысяч гривен.

За первый квартал 2020 года больше всего объявлений — 30% от всего количества, или более 18 900 — пришлось на сферу торговли. Еще в 23% случаях работодатели искали специалистов в сфере транспорта и логистики, ТОП-3 замыкает ресторанная сфера — 13% объявлений. Всего за квартал на "OLX Работа" работодатели предложили более 63 500 вакансий для рабочих специалистов.

Наибольшим спросом среди желающих найти работу в первом квартале были вакансии в сфере строительства — на одно объявление оставляли в среднем 38 отзывов. Далее идет работа для начинающих и студентов — 28 отзывы на предложение, сфера охраны и безопасности — 24 отзыва, сельское хозяйство — 23 отзыва, и транспорт и логистика — 18. Наименьшим спросом среди соискателей работы пользовались вакансии из сферы сервиса — 11 отзывов на одно объявление.

Эксперт сайта по поиску работы robota.ua Татьяна Пашкина отметила, что сокращается количество профессий, но базовый набор работников разных отраслей не прекращается, а откладывается, так как дефицит кадров, который существует уже на протяжении двух лет никуда не делся.

"Сейчас рынок переформатируется, так как Украина зависит не только от внутренней политики, но и от поведения соседних стран. Много бизнесов сейчас на "паузе", но нужно находить другие пути, чтобы зарабатывать. На данный момент увеличилось количество удаленной работы. Часто работодатели берут людей без опыта работы и готовы вкладывать в их обучение. Недавно на сайте rabota.ua появилась вакансия учителя первых классов удаленно", — добавила Пашкина.

По мнению эксперта на рынке труда сейчас фрилансерам работы хватает. Также работодатели активно подбирают персонал в сферу продуктового ритейла, фармпроизводство, на доставку и в логистику. А судя по запросам в ленте Facebook, часто ищут юристов, финансистов и ассистентов.

Напомним, что из-за карантина большинство отелей Украины уже закрылись и готовятся сокращать персонал.