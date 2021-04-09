Lenovo представила игровой смартфон нового поколения Legion Phone Duel 2

Lenovo Legion Phone Duel 2 — это преемник прошлогоднего Lenovo Legion Phone Duel. Игровой телефон, обладающий множеством функций, призванных улучшить игровой процесс, включая два охлаждающих вентилятора, четыре ультразвуковые кнопки на одной из боковых панелей, боковой порт для зарядки и многое другое. Гаджет имеет двойную заднюю камеру и выезжающую камеру для селфи, которая размещена сбоку, а не в верхней части экрана.

За конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной — придется заплатить 799 евро, а за вариант 16 ГБ + 512 ГБ — 999 евро. Lenovo Legion Phone Duel 2 можно приобрести в двух цветовых вариантах — Titanium White и Ultimate Black.

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Своими техническими характеристиками гаджет удивит даже самого требовательного пользователя. Дисплей Full-HD + (1080x2460 пикселей) 6,92 дюйма, 8-битный HDR AMOLED с частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 20,5:9, частотой дискретизации касания 720 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и сертификацией HDR10 +. Дисплей также может похвастаться 111,1%-ным охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификатом TUV Low Blue Light и защитой Corning Gorilla Glass 5. Lenovo Legion Phone Duel 2 оснащен самым современным процессором Qualcomm Snapdragon 888 SoC и графическим процессором Adreno 660.

Задняя камера состоит из 64-мегапиксельного датчика изображения OmniVision OV64A с объективом f / 1.9 и 16-мегапиксельного датчика со сверхширокоугольным объективом f / 2.2. Фронтальная камера — 44 мегапикселя с объективом f / 2.0 — размещена во всплывающем механизме, расположенном на правой стороне дисплея. Эта идея еще раз поддерживают концепцию смартфона, как игрового, которым чаще всего пользуются в альбомной ориентации.

Возможности подключения: 5G, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.2 и два порта USB Type-C, которые можно использовать для зарядки по отдельности или одновременно. Датчики: электронный компас, гироскоп, датчик внешней освещенности, 3D-датчик движения и сканер отпечатков пальцев на дисплее. Телефон оснащен большой батареей емкостью 5500 мАч, которая разделена на два блока емкостью 2750 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 90 Вт при подключении обоих зарядных устройств через оба порта USB Type-C. Подключение через один порт обеспечивает быструю зарядку 65 Вт.

Что касается игровых функций Lenovo Legion Phone Duel 2, он поставляется с линейными вибромоторами Dual HaptiX по оси X, четырьмя ультразвуковыми кнопками на одной из боковых граней, а также двумя сенсорными емкостными площадками сзади. Система охлаждения оснащена двумя вентиляторами, при этом всасывающий вентилятор может развивать 12 500 об / мин, а вытяжной — 15 000 об / мин. Предусмотрена также функция дополнительного охлаждения под нагрузкой. На задней панели Lenovo Legion Phone Duel 2 есть RGB-подсветка, которой можно управлять с помощью совместимого приложения. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в мае этого года.