Гаджеты 10 минут назад

Oppo A74 5G могут начать продавать 13 апреля

Новый гаджет от Oppo вероятно будет с 6,5-дюймовым дисплеем Full-HD + (1080x2400 пикселей) и частотой обновления 90 Гц

Источник фото: www.gizmochina.com Источник фото: www.gizmochina.com
Источник фото: www.gizmochina.com

Предполагается, что смартфон выйдет в двух вариантах: 4G и 5G. Oppo A74 5G вероятно будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 480 SoC (восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G), сообщает Gadgets360.

Оперативная память гаджета составит 6 ГБ, а внутренняя память — 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карты microSD (до 256 ГБ).

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Пользователи смогут установить две SIM-картами (Nano). Гаджет будет работать под управлением ColorOS 11.1 на базе Android 11.

Фронтальная 16-мегапиксельная селфи-камера располагается в левом верхнем углу экрана. Основная камера состоит из четырех компонентов: 48-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и пара 2-мегапиксельных модулей.

Источник: 3dnews.ru

Oppo A74 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Full-HD + (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 90 Гц (по другой информации 6,43 дюйма AMOLED). Возможности подключения — Wi-Fi, Bluetooth v5.1, GPS, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C для зарядки. В телефоне установлена батарея емкостью 5000 мАч, которая предположительно будет поддерживать функцию быстрой зарядки.

Сканер отпечатка пальцев находится на кнопке включения сбоку устройства. Смартфон предлагается в черном и серебристом цветах.

Производитель пока не озвучил официальную цену, но ожидается, что она составит примерно $340.

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