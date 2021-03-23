Компания OPPO представила в Украине новый "заряженный" смартфон Reno 5 Lite (ФОТО)

Китайская компания OPPO провела в Украине презентацию своего нового смартфона Reno 5 Lite (он же OPPO A94 и OPPO Reno 5 F в других регионах).

Об этом сообщает gagadget.com.

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Указано, что новинка получила 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+, стандартной частотой обновления 60 Гц и вырезом для фронтальной камеры на 32 МП.

Известно, что работает смартфон под управлением процессора MediaTek Helio P95. Это — одокластерный восьмиядерный чипсет с двумя ядрами Cortex-A75 с частотой 2,2 ГГц, шестью ядрами Cortex-A55 с 2,0 ГГц и графикой PowerVR GM 94446. Причем SoC поставляется в паре с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ.

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Аккумулятор в новинке получил объем 4310 мАч. Он заряжается через порт USB-C с помощью комплектного блока питания на 30 Вт.

Как отмечается, основная камера OPPO Reno 5 Lite имеет четыре датчика: главный на 48 МП с f/1,7, широкоугольный объектив на 8 МП с f/2,2 и углом обзора 116 градусов, макромодуль на 2 МП и такой же сенсор глубины.

В смартфоне также есть NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay, разъем для наушников и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

OPPO Reno 5 Lite уже можно предзаказать в интернет-магазине Rozetka, Citrus и Comfy. Цена вопроса — 9999 грн. Первые покупатели получат в подарок TWS-наушники OPPO Enco W31.

Напомним, в начале октября 2020 года на украинский рынок поступили две новинки от компании OPPO Electronics: смартфон OPPO Reno 4 Pro и его младший брат OPPO Reno 4 Lite. По цене — средний класс. При этом, следуя современным трендам, как минимум старшая модель вовсю конкурирует, в том числе, и с флагманскими устройствами.