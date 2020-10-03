Легкие и изящные: OPPO представила в Украине смартфоны Reno 4 Pro и Reno 4 Lite

В начале октября 2020 года на украинский рынок поступили две новинки от компании OPPO Electronics: смартфон OPPO Reno 4 Pro и его младший брат OPPO Reno 4 Lite. По цене — средний класс. При этом, следуя современным трендам, как минимум старшая модель вовсю конкурирует в том числе и с флагманскими устройствами. Кто такие OPPO и почему стоит обратить внимание на их устройства — в материале Delo.ua.

"Секретный лидер"

Если о масштабном противостоянии Huawei, Apple и Samsung за мировой рынок не слышал только ленивый, то компания OPPO пока не слишком известна. Люди, далекие от гаджетов, сталкиваясь с этими устройствами, обращают внимание: выглядит достаточно приятно, "на борту" тоже все ок, но в целом — ноунейм. При этом флагманский смартфон компании — OPPO Find X2 — обойдется в солидную $1000 долларов. А ноунеймы столько стоить не могут.

Давайте разберемся. На самом деле, все вы хорошо знаете материнскую компанию бренда, а также его братьев и сестер. Речь идет о BBK Electronics. Да-да, те самые три буквы, которые можно встретить на телевизорах, DVD, магнитолах и прочей бытовой электронике. Их смартфонная дочка OPPO на украинском рынке работает с 2019-го года.

Компании BBK Electronics, помимо OPPO, принадлежит еще три торговые марки, под которыми продаются смартфоны. Одна из них — OnePlus — топовый производитель телефонов, которого очень любят гики. Еще две — Vivo и Realmi — также с недавнего времени представлены на украинском рынке.

Если собрать суммарные продажи брендов BBK Electronics, становится видно, что еще в 2017 году компания потеснила даже такого гиганта, как Huawei, продав 199,3 млн смартфонов (на первом месте тогда был Samsung, на втором — Apple). Этому предшествовало лидерство на китайском рынке: осенью 2016 года OPPO и Vivo заняли первые два места по продажам в КНР.

При этом, все четыре компании работают раздельно и даже конкурируют между собой. Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау, например, сознавался: единой централизованной стратегии не существует. Материнская компания требует, чтобы бренды работали независимо, даже конкурируя за одни и те же рынки и ресурсы.

На сегодня OPPO входит в мировой ТОП-4 брендов, у компании 6 научно-исследовательских институтов и 4 научно-исследовательских центра, а также Международный центр дизайна в Лондоне.

Изящное устройство

Прежде, чем мы перейдем к самим устройствам, которое предлагает OPPO, следует сделать небольшое отступление. Автор данного текста давно и последовательно пользуется исключительно китайскими устройствами и выбирает как раз средний сегмент. Причин этому несколько. Во-первых, это совмещение приятной цены с хорошей производительностью без оглядки на маркетинг и многочасовые презентации. Во-вторых, различные суперфункции флагманских устройств в реальной жизни еще ни разу не пригодились.

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При этом все эти смартфоны отлично выдерживали как спринты, так и марафоны, когда приходилось одновременно записывать звук, делать фото (включая иллюстрации для принта), печатать заметки и отвечать сразу в трех различных мессенджерах, и все это на одном устройстве, для чего, естественно, важно быстрое переключение между программами.

Даже массивные игры-авиасимуляторы смартфоны среднего класса выдерживают без особых проблем, лагов и перегрева. В общем, крепкие рабочие лошадки.

Фото: OPPO

После такого бэкграунда смартфон OPPO Reno 4 Pro на первый взгляд показался даже слишком "лакшери". Изящный, длинный, тонкий, с закругленным дисплеем. Толщина — 7,7 мм. Вес — около 165 граммов.

Задняя крышка матовая, приятно сидит в руке и не скользит. При этом в комплекте с телефоном сразу идет пластиковый чехол, что крайне приятно: точно такой же чехол раза четыре спас предыдущий телефон от падения уголком экрана на твердый пол.

Разблокировать Reno 4 Pro можно отпечатком пальца — датчик находится в нижней части экрана, как раз под большой палец, и подсвечивается, когда вы берете устройство в руки. Можно поставить код. Можно — разблокировку по лицу. Это, в принципе, сейчас стандартный набор, но разблокировка пальцем при этом показывает миленькую анимацию.

Экран смотрится круто, на вполне флагманском уровне. В компании не зря используют термин "3D-экран", при использовании и вправду возникает легкое ощущение объемности. Диагональ — 6,5 дюйма. В OPPO Reno 4 Pro используется матрица Super AMOLED. Соотношение экрана к корпусу — 92,01%. Максимальная яркость — 1100 нит. И обязательная функция — уход за глазами согласно сертификации TÜV Rheinland.

На практике это значит, что пользоваться Reno 4 Pro одинаково комфортно на ярком солнечном свете и в полной темноте — он "желтит", когда нужно "желтить" и автоматом меняет яркость подсветки под комфортный уровень.

Четыре камеры — и не "конфорки". Фото: OPPO

Отдельно стоит обсудить камеру. Это весьма важный элемент современного смартфона: фото и видео для блогов и статей сами себя не снимут.

Основная камера оснащена четырьмя модулями. Расположены они вертикально, хотя младшая версия — Reno 4 Lite — щеголяет модными "конфорками" (там тоже четыре камеры).

Основной модуль на 48 мегапикселей, ультраширокий на 8 МП, макро и моно — по 2 МП каждый. Погоняв камеру днем и ночью, можно сказать: снимает достойно.

При этом встроенный искусственный интеллект (куда же без него в современных смартфонах) самостоятельно определяет, что именно находится перед ним: пейзаж (сцена), интерьер (в помещении), портрет или предмет, требующий макросъемки.

Хотя на максимальном 10-кратном зуме все же превращает ночное здание в нескольких километрах в картины в стиле "абстрактный экспрессионизм".

Зарядка — собственная технология. Фото: OPPO

Зарядка проводная, зато сверхскоростная. Это собственная технология OPPO — 65 ВТ SuperVOOC 2.0. Аккумулятор емкостью 4000 мАч (без проблем держится целый день) можно зарядить до половины за 10-15 минут. С полной зарядкой есть нюанс: в компании обещают полную зарядку за 36 минут. Примерно так оно и есть: за полчаса у вас будет 90%, и еще минут 10 уйдет на то, чтобы "докормить" батарею до 100%.

При этом, SuperVOOC 2.0 использует, как объясняют в компании, двухэлементную конструкцию, где два аккумулятора соединены последовательно и делят между собой напряжение 10В, выдерживая по 5В каждый. Это позволяет без проблем смотреть видео или играть в игры. Быстрая зарядка также сертифицирована TÜV Rheinland.

Обе новинки уже в продаже. Фото: OPPO

И, наконец, самое приятное, то есть, цена. OPPO Reno 4 Pro c 8 гигабайтами оперативки и 256 гигабайтами памяти на борту доступна в двух цветах. "Галактический Синий" — переливающаяся бирюза, и "Звездная Ночь" — черный. Смартфон стоит 17999 грн и продается как на официальном сайте компании, так и во всех сетевых ритейлерах. При покупке с 1 по 18 октября — беспроводные наушники в подарок.

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Младшая модель, OPPO Reno 4 Lite с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 памяти на борту, также в синем и черном цвете, продается за 11999 грн на тех же условиях — при покупке до 18 октября вы получите в подарок беспроводные наушники.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua