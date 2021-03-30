Украинцы полюбили смартфоны с большими экранами

В 2020 году украинские покупатели электроники стали массово выбирать телефоны с большим экраном и емкой батареей. Также в прошедшем году наблюдался серьезный рост онлайн-продаж, причем не только в городах-миллионниках, но и в небольших населенных пунктах.

Об этом свидетельствует аналитический отчет рынка смартфонов в Украине в 2020 году, который представил Vodafone Retail. В отчете анализировались данные продаж в собственной розничной сети, а также big data аналитика на базе данных сети Vodafone

По словам директора Vodafone Retail Елены Мироненко, доля онлайн-покупок за год выросла до 20%.

А вот при выборе смартфона украинцы обращают внимание на такие факторы:

Большой экран. За 2 года доля смартфонов с экраном 6 и более дюймов выросла с 13% до 81%.

Операционная система. Тут по-прежнему лидирует Android в соотношении 98% к 2%. Рост покупок смартфонов с iOS до 5% наблюдается в канун Нового года и в период выхода новых моделей iPhone от Apple.

Емкость батареи. Рост потребления мобильного трафика отражается на популярности смартфонов с аккумуляторами от 4000 до 5000 mAh. В 2018 они занимали 12%, в 2019 уже 42%, в 2020 — 74,2%.

Биометрия. Наличие технологии распознавания отпечатков пальцев в новых телефонах выросла с 59% до 79.8% за 2018-2020 гг.

Качество камеры. В 2020 году более 60% покупателей было достаточно 12-18МП в камере смартфона. Остальные 40% стремятся к постоянному улучшению качества мобильной фотографии. Сегмент смартфонов с камерами 24-30 МП демонстрирует падение с 17% в начале 2020 года до 5,6% к концу года, зато сегмент от 30 МП растет с 22% до 24,7% в течение 2020-го.

Наличие NFC. Интерес к NFC технологии достаточно медленно рос в 2018-2019 годах и в целом увеличился на 6%. Пик роста, + 10%, в 2020 году пришелся на первый локдаун, а после него спрос на NFC снова упал на 12%.

Поддержка 4G. 98% смартфонов, проданных в сети Vodafone в 2020 году, поддерживают работу в 4G сети.

Dual Sim. Процент устройств, поддерживающих две SIM-карты, снижается — с 99,6% в 2019 году до 75%.

Цвет корпуса. Если ранее 70% покупателей из года в год выбирали темные цвета смартфонов — черный и синий, то в 2020 году выбор начал несколько смещаться в сторону цветных смартфонов.

Украинцы остаются достаточно консервативными при выборе нового смартфона. Значительная часть владельцев смартфонов Apple (73,1%), Samsung (53,9%) и Xiaomi (67%) не меняют бренд при покупке нового гаджета. Наблюдается миграция между пользователями брендов. Например, с Samsung переходят на Xiaomi — 27%, с Xiaomi переходят на Samsung — 17%. В среднем мужчины меняют смартфоны на 6 месяцев чаще, чем женщины. Люди со средним и низким достатком более склонны к покупке нового смартфона, чем их состоятельные соотечественники.

Влияние карантина

В первый локдаун 2020 года вдвое снизились продажи фитнес-браслетов и смарт-часов. Но уже в мае-августе, после выхода страны из карантина, продажи этих категорий товаров выросли в три раза по сравнению с началом года. При этом почти втрое выросли продажи телевизоров и ноутбуков — пандемия заставила украинцев обустраивать домашние офисы и налаживать домашний досуг. Наиболее существенным изменением в поведении клиентов стала привычка совершать покупки мобильной техники в интернете.

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Изменилось также гендерное соотношение покупателей. Впервые женщины стали покупать столько же мобильной техники, как и мужчины. Ранее это соотношение сохранялось на уровне 40:60 в течение длительного времени.

Покупки стали делать чаще: в 2020 году молодежь (18-25) стала покупать в 2 раза больше, преимущественно онлайн. Количество покупок, которые совершают люди в возрасте 55-65 лет, выросло на 11%.

Увеличилось наполнение покупательской "корзины" — если ранее в ней чаще всего оказывался один товар за одну покупку, то сегодня типичный покупатель в среднем за одну покупку выбирает до трех единиц гаджетов и аксессуаров.