Как продать старый айфон и не облажаться

Delo.ua уже писали, как правильно купить айфон с рук. В новом материале мы попросили гиперпространство обьявлений IZI.ua рассказать том, как правильно продать старый айфон, чтобы было на что купить новый.

Первый шаг — бэкап айфона

Прежде чем выставить на продажу смартфон, не забудьте удалить всю личную информацию, чтобы она не попала в чужие руки. Для этого создайте резервную копию в Айтюнсе. Он должен быть привязан к iCloud, где хранятся ваши данные: контакты, заметки и так далее. Дорогие вашему сердцу фото и видео на всякий случай лучше сохранить в один из облачных сервисов, которым вы обычно пользуетесь.

Удаляем настройки и отключаем "Найти iPhone"

В первую очередь, сотрите отпечатки пальца на Тач-айди. Делается это так: заходим в Настройки — Touch ID — Отпечатки пальцев и выбираем удалить сохраненные отпечатки. После этого нужно сбросить старые настройки на Айфоне до заводских: Настройки — Основные — Сброс — Сбросить содержимое и настройки. Это отвяжет Айфон от вашего "Эпл-айди".

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Также не забудьте отключить функцию "Найти iPhone". Она может блокировать активацию, и никто не сможет пользоваться устройством без вашего Apple ID.

Правильные фото — гарантия быстрой продажи

Продать айфон на сайте объявлений можно и без профессиональных фотоснимков. Однако, хорошие фотографии наверняка привлекут больше покупателей и выделят гаджет среди конкурентов.

Перед съемкой протрите телефон, чтобы убрать разводы, пятна и так далее. Снимать лучше на ровной горизонтальной поверхности при хорошем освещении, желательно дневном. Гаджет при этом можно положить на стол или подоконник.

Снимите лицевую часть Айфона, можно с включенным экраном. Если у смартфона есть царапины, потертости или трещина на дисплее, не нужно это скрывать. Снимите их крупным планом, чтобы сразу снять все вопросы. Также покажите комплектацию айфона со всеми документами. Желательно сделать такой кадр на однотонном фоне. Ведь он не должен отвлекать внимание от самого главного — объекта продажи.

Написание правильного объявления

Заголовок должен быть информативным: укажите модель смартфона, объем памяти, цвет, год выпуска. В описании расскажите про состояние гаджета, его комплектацию, где он был куплен.

В объявлении не стоит писать слова "срочно" или "торг уместен". Для опытного переговорщика не составит никакого труда выбить с вас скидку. Избегайте фраз "отдаю лучшего друга" — это все лишнее, людям все равно.

Если вы покупали восстановленный Айфон, умалчивать или обманывать не стоит. Пишите об этом честно. Происхождение Айфона можно легко проверить и опытный покупатель легко с этим справится.

Какую правильно указать цену

Чтобы не продешевить, изучите конкурентов, которые продают аналогичные модели с похожими параметрами. Таким образом, вы узнаете среднюю стоимость на рынке. Добавьте к ней 5-10% для торга. Например, 11-й Айфон на 128 Гб в Днепре продают с рук за 12 тысяч грн. Значит, можно ставить цену 13 тысяч и быть готовым скинуть до 12 тысяч грн.

Когда анализируете конкурентов, ориентируйтесь на частных лиц. Перекупщиков легко вычислить — у них красивые фотографии Aйфона с сайта и много разных моделей. У частников — только одна модель гаджета, а снимки, как правило, сделаны в домашних условиях.

Реклама — платить или не платить?

Айфоны — одни из самых популярных товаров на сайтах объявлений. Если у вас полный комплект и справедливая цена, своего покупателя вы точно найдете. Это вопрос времени. Если ждать не хочется, можно использовать рекламу. Так ваше объявление будет чаще показываться аудитории.

Вполне возможно, что покупатель будет торговаться. Если готовы немного уступить, соглашайтесь, но при условие, что он придет за гаджетом сегодня и в удобное для вас место.

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Чего не стоит делать во время продажи айфона

Не называйте IMEI, серийный номер Айфона до продажи. Мошенник может добавить его в базу ворованных и во время сделки проверить его, потребовав взамен внушительную скидку.

Не стоит пренебрегать безопасностью. Выбирайте для встречи с покупателем людные и знакомые места. Если вас активно очень зазывают в какое-то конкретное место, есть риск, что замышляется что-то нечистое.