Самые популярные подделки, которыми торгуют в Украине: как отличить фейк от оригинала

При покупки товаров с рук есть риск нарваться на недобросовестных продавцов, которые пытаются продать китайскую реплику вместо оригинала. Как правило, мошенники продают копии популярных товаров известных мировых брендов. Delo.ua вместе с гиперпространством обьявлений IZI.ua выбрали топ самых подделываемых вещей на сайтах объявлений и рассказали, как отличить фейк от оригинала.

iPhone

iPhone — самый известный смартфон в мире. Позволить себе новенький гаджет может не каждый. Чтобы сэкономить многие предпочитают покупать смартфон с рук. Однако наряду с честными продавцами найдутся мошенники, выдающие подделку за оригинал. Рассказываем, на какие моменты обратить внимание, чтобы не дать себя обмануть.

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Корпус. У оригинального iPhone корпус сделан из алюминия. Между ним и экраном не должно быть зазоров и следов клея. Задняя крышка в iPhone не открывается, USB-разъема нет, а порт для сим-карты всегда только один. На задней панели должен быть номер модели и серийный номер устройства.

Дисплей. Неоригинальный экран может выпирать из корпуса или прилегать неплотно. Картинка имеет блеклые цвета и плохое разрешение, а сенсор обычно "подтормаживает".

Детали. Кнопки увеличения громкости и болтики должны соответствовать цвету корпуса. Обратите внимание на коробку. IMEI на ней должен быть таким же, как и на задней части корпуса телефона. Проверить его также можно в меню "Настройки". Чтобы удостовериться в оригинальности гаджета, обязательно зайдите на официальный сайт Apple, введите IMEI и посмотрите, соответствует ли он модели смартфона.

Смартфоны Samsung Galaxy

Стоимость новых моделей Samsung Galaxy по цене сопоставима с iPhone, а копию можно приобрести значительно дешевле. Чтобы не купить фейк вместо оригинала, обратите внимание на следующие факторы.

Внешний вид. Большинство флагманских моделей Samsung Galaxy имеют металлический корпус, а экран сделан из прочного стекла. Как правило, в китайских репликах эти элементы заменены пластиком.

Сервисный код. Чтобы проверить работоспособность функционала наберите комбинацию из цифр *#7353#, а затем нажмите кнопку вызова. Если гаджет оригинальный, на экране должно появится меню для проверки.

Характеристики. Приложения AIDA64 поможет узнать мощность процессора, объем оперативной памяти, разрешение экрана и другие технические характеристики гаджета. Скачайте его можно в Google Play. Чтобы проверить параметры смартфона, после установки и запуска приложения загляните в его разделы: система, ЦП, отображение, сеть, батарея, устройства температура, датчики, кодеки.

Кроссовки Nike

За полвека существования компания Nike стала культовой, а их кроссовки — одними из самых желанных в мире. Однако у такой популярности есть вторая сторона медали: огромное количество подделок. Рассказываем, как не перепутать реплику с оригиналом.

Коробка и лейблы. Коробка должна быть разборной — клеевых соединений быть не должно. На коробке от пары должна быть этикетка с информацией: размер, страна и дата производства модели, код модели и штрих-код. Эти данные должны обязательно совпадать с обозначениями на ярлыке, прикрепленном с внутренней стороны язычка кроссовка. Для большей уверенности подлинность пары можно проверить на официальном сайте Nike.

Обувь. Все строчки должны быть ровными и одного цвета. Распознать подделку также можно по блеску на подошве. Он появляется из-за того, что в китайских репликах идет в ход недорогая резина. Оригинальная подошва производится при использовании материалов с матовой поверхностью, а стельки всегда со штампом логотипа Nike.

Очки Ray-Ban

Ray Ban — самый популярный и самый подделываемый бренд очков в мире, а модели Aviator и Wayfarer — визитная карточка марки. В основном подделывают именно их. Рассказываем, как отличить оригинал от китайской копии.

Упаковка. Оригинальные Ray Ban всегда упакованы в коробку, на нижний части которой должна быть информация об очках: номер модели, страна производитель, тип и толщина линз в миллиметрах, длина дужки и степень затемнения.

Комплектация. Внутри — фирменный чехол с очками, маленькая книжечка, а также серая салфетка с лого Ray Ban для протирания очков.

Очки. На левой дужки всегда есть обозначение с параметрами очков: название модели, номер цвета, размер линз и степень затемнения. На правой — страна и код производителя. Указанный номер на дужки обязательно должен совпадать с тем, который указан в каталоге и на сайте бренда.

Многие знают, что на внешней стороне линзы должен быть логотип бренда. Менее известный факт, что он также должен быть и на дужке оправы, которая держится на носу. Лазерная гравировка RB на левой линзе — еще один атрибут подлинности. Если линзы с поляризацией, то после логотипа добавляется буква P.

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Наушники Beats by Doctor Dre

Созданный рэпером Dr.Dre бренд Beats превратил наушники из обычного источника звука в модный аксессуар. Популярность гаджета привела к тому, что рынок заполонили подделки, распознать которые не просто. Рассказываем, на какие критерии обратить внимание, чтобы отличить настоящие Monster Beats by Dr.Dre от китайской реплики.

Серийный номер. Прежде всего проверьте серийный номер. Он находится на дне коробки на специальной наклейке. Серийный номер на коробки и самих наушников должен совпадать. Также по этому номеру вы можете проверить характеристики модели на официальном сайте Beats Electronics.

Упаковка. Описание на коробке должно быть на пяти языках: английском, французском, испанском, итальянском и немецком, а крышка — на магнитах, открывается вместе с верхней и боковой частями. Также на обратной коробки должен быть QR-код бренда

Наушники. Обозначения на наушниках L (left — левый) и R (right — правый) должны быть всегда размещены под фирменной маркировкой Beats. Как правило в подделки сделано все наоборот. Винтики у оригинала должны иметь шестигранное углубление головки. Крестообразные углубления — признак фейка. Если вы покупаете накладные наушники, то на ушной чаши должен также быть пятизначный код, который можно проверить на сайте компании.

Sony PlayStation Portable (PSP)

Отличить оригинальную консоль Sony от дешевый реплики нелегко, но возможно. Рассказываем, на что обратить внимание при покупки культового гаджета.

Разъем для карты. Самый простой способ узнать подлинность PSP — определить, для какой карты памяти предназначен разъем в консоли. В оригинальных PSP используется карты памяти Memory Stick DUO — специальный закрытый формат накопителя от Sony. Как следствие, полное соответствие стандарту гарантировано только у оригинальных карт Sony. Если в консоли есть слот для других форматов карт памяти, то это подделка.

Проверить подлинность самой флеш-карты Memory Stick DUO очень просто. Дело в том, что подделки не поддерживают технология MagicGate, созданную Sony специально для защиты авторских прав. Эта технология используется на всех продуктах Sony Memory Stick.

WI-FI. Поддельные консоли зачастую не поддерживают WI-Fi.