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В мире 8 минут назад

Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max (ФОТО)

Устройство умеет распознавать, сидят ли наушники на слушателе, и автоматически выключаться

Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple
Наушники AirPods Max. Фото: Apple

Компания Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением, режимом "прозрачности" и пространственным звуком.

Наушники получили чип H1, использующийся в AirPods, Beats, а также в HomePod с 2019 года. Гарнитура имеют колесико, с помощью которого можно регулировать громкость, переключать треки, отвечать на звонки и активировать голосового помощника Siri. Кнопка управления шумом позволяет переключаться между режимом активного шумоподавления и режимом "прозрачности".

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Верхняя часть оголовья наушников изготовлена из дышащей сетчатой ткани, дужка — из нержавеющей стали, а чаши — из анодированного алюминия.

Устройство автоматически определяют, когда находится на голове пользователя. Оно автоматически прекращает воспроизведение звука, если человек поднимает одну из чаш или полностью снимет наушники.

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AirPods Max могут работать в активном режиме до 20 часов. При этом в комплекте с AirPods Max идет чехол Smart Case, переводящий гарнитуру в режим низкого энергопотребления, что помогает лучше сохранить заряд аккумулятора, когда устройство не используется.

Наушники уже доступны для предварительного заказа, их стоимость на сайте Apple Store в США составляет 549 долларов. Они доступны в пяти цветах — космический серый, серебристый, голубой, зеленый и розовый. Начало продаж гарнитуры намечено на 15 декабря.

Отметим, что в ноябре появилась информация, что Apple может выпустить свой первый складной iPhone в сентябре 2022 года.

Тем временем Италия оштрафовала Apple на 10 млн евро за вводящую в заблуждение рекламу iPhone, в которой заявлялась о водонепроницаемости гаджетов, что на проверку оказалось не совсем так.

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