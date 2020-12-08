Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max (ФОТО)

Компания Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max с активным шумоподавлением, режимом "прозрачности" и пространственным звуком.

Наушники получили чип H1, использующийся в AirPods, Beats, а также в HomePod с 2019 года. Гарнитура имеют колесико, с помощью которого можно регулировать громкость, переключать треки, отвечать на звонки и активировать голосового помощника Siri. Кнопка управления шумом позволяет переключаться между режимом активного шумоподавления и режимом "прозрачности".

Верхняя часть оголовья наушников изготовлена из дышащей сетчатой ткани, дужка — из нержавеющей стали, а чаши — из анодированного алюминия.

Устройство автоматически определяют, когда находится на голове пользователя. Оно автоматически прекращает воспроизведение звука, если человек поднимает одну из чаш или полностью снимет наушники.

AirPods Max могут работать в активном режиме до 20 часов. При этом в комплекте с AirPods Max идет чехол Smart Case, переводящий гарнитуру в режим низкого энергопотребления, что помогает лучше сохранить заряд аккумулятора, когда устройство не используется.

Наушники уже доступны для предварительного заказа, их стоимость на сайте Apple Store в США составляет 549 долларов. Они доступны в пяти цветах — космический серый, серебристый, голубой, зеленый и розовый. Начало продаж гарнитуры намечено на 15 декабря.

Отметим, что в ноябре появилась информация, что Apple может выпустить свой первый складной iPhone в сентябре 2022 года.

Тем временем Италия оштрафовала Apple на 10 млн евро за вводящую в заблуждение рекламу iPhone, в которой заявлялась о водонепроницаемости гаджетов, что на проверку оказалось не совсем так.