Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2020 году

"Google Украина" представила традиционный итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских интернет-пользователей. Как говорится в сообщении компании, в уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом — собственно, это слово и стало самым популярным поисковым запросом 2020 года.

Также в первую десятку вошли запросы "Коронавирус рекомендации", "Симптомы коронавируса" и "Карантин в Украине". Кроме того, в нынешнем году выросло число запросов на тему дистанционного обучения — среди самых популярных — сервис Google Classroom, образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom.

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Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Из людей, умерших в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В категории "Фильмы" в 2020 году украинцы чаще всего искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга "Заражение". Большую часть мест в первой десятке заняли продолжения популярных фильмов: "Малефисента 2: Владычица тьмы", "После 2", мульфильм "Холодное сердце 2", украинская комедия "Скажене весілля 2". Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма "Паразиты".

Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу "Холостячка". Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму "Бумажный дом", украинский сериал "Спіймати Кайдаша" и фэнтези "Ведьмак".

"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".

В 2020 году пользователи также задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирусную болезнь и как вернуть обоняние.

Кроме того, в Google пользователи часто пытались выяснить значение слов молодежного сленга: что такое ауф, краш и кринж. Помимо этого, украинцев волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

Самые популярные запросы:

1. Коронавирус

2. Коронавирус рекомендации

3. Выборы в США

4. Google Classroom

5. Симптомы коронавируса

6. На урок

7. Холостячка

8. Праздники 2020

9. Карантин в Украине

10. Zoom

Утраты:

1. Борис Клюев

2. Коби Брайант

3. Михаил Жванецкий

4. Диего Марадона

5. Чедвик Боузман

6. Армен Джигарханян

7. Настя Тропицель

8. Джордж Флойд

9. Шон Коннери

10. Валентина Легкоступова

Сериал:

1. Бумажный дом

2. Спіймати Кайдаша

3. Ведьмак

4. Игра на выживание

5. Ход королевы

6. Постучись в мою дверь

7. Перевал Дятлова

8. Ничто не случается дважды

9. Жестокий Стамбул

10. Содержанки

Покупка:

1. Маска медицинская

2. Пульсоксиметр

3. Респиратор

4. iPhone 12

5. Антисептик

6. Глицерин

7. Парацетамол

8. Картина по номерам

9. Кварцевая лампа

10. Кислородный концентратор

Вопрос: "Як?/Как?"

1. как сшить маску

2. как сделать антисептик для рук

3. как лечить коронавирус

4. как передается коронавирус

5. как правильно носить маску

6. как умерла Свинка Пеппа

7. как выйти замуж

8. как вернуть обоняние

9. как сделать всё хорошо

10. как удалить аккаунт в инстаграм

Персона:

1. Алексей Навальный

2. Джо Байден

3. Александр Лукашенко

4. Михаил Ефремов

5. Ким Чен Ын

6. Артем Дзюба

7. Дональд Трамп

8. Геннадий Кернес

9. Моргенштерн

10. Билли Айлиш

Фильм:

1. Заражение

2. Малефисента 2

3. После 2

4. Холодное сердце 2

5. Скажене весілля 2

6. Джентльмены

7. Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2

8. Паразиты

9. Отель "Белград"

10. Форд против Феррари

ТВ-шоу:

1. Холостячка

2. Холостяк 10

3. Танці з зірками

4. Оскар 2020

5. Супермама

6. Супер топ-модель по-українськи

7. Голос країни 2020

8. Евровидение 2020

9. Від пацанки до панянки

10. Наречена для тата

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

1. что такое пандемия

2. что такое коронавирус

3. что такое локдаун

4. что такое дефолт

5. что такое ауф

6. что такое снюс

7. что такое краш

8. что такое кринж

9. что такое карантин выходного дня

10. что такое чрезвычайное положение

Вопрос: "Чому?/Почему?"

1. почему горит Австралия

2. почему растет доллар

3. почему нельзя дарить часы

4. почему не работает тик ток

5. почему выбивает вайбер

6. почему болит грудь

7. почему хасиды едут в Умань

8. почему нельзя спать напротив зеркала

9. почему уволили Богдана

10. почему в Италии так много заболевших

Книга:

1. Маленькие женщины — Луиза Мэй Олкотт

2. 365 дней — Бланка Липинская

3. Гордость и предубеждение — Джейн Остин

4. Ведьмак — Анджей Сапковский

5. Мальчик в полосатой пижаме — Джон Бойн

6. 1984 — Джордж Оруэлл

7. Вторая жизнь Уве — Фредрик Бакман

8. Оно — Стивен Кинг

9. Таймлесс. Рубиновая книга — Керстин Гир

10. После — Анна Тодд

Отметим также, что с декабря прекратил работу сервис Google по поиску близких людей.