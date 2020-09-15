Как купить подержанный смартфон и не попасть на деньги: несколько полезных советов

Покупка поддержанного смартфона может стать серьезным испытанием, которое имеет все шансы закончиться не в вашу пользу.

Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, Delo.ua и гиперпространство объявлений IZI.ua подготовили список полезных советов, которые помогут купить смартфон с рук и не попасть в просак.

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Изучите продавца

Первый признак перекупщика — множество объявлений с однотипными товарами. Например, одни смартфоны или планшеты. Это лишний повод более внимательно изучить аккаунт продавца. Так как товара много, продавец не всегда осведомлен откуда и в каком состоянии он прибыл, зато хорошо знает свою задачу — поскорее сбыть товар. Чтобы этого не произошло, проверьте как давно зарегистрирован продавец, изучите рейтинг и отзывы.

Негативные комментарии есть даже у продавцов с безупречной репутацией, поэтому обращайте внимание только на конструктив. Необоснованно низкая цена без описания дефекта — еще один повод насторожиться. Вполне возможно, что смартфон был утоплен или украден, а может и вовсе оказаться китайской копией.

Что проверить перед встречей

Чтобы не тратить время зря, некоторые вопросы можно уточнить еще до встречи. Например, оценить состояние телефона, батареи и узнать не подделку ли пытаются "впарить".

Первым делом определите, не ремонтировался ли телефон. Внимательно изучите места соединения дисплея и корпуса. Между ними не должно быть следов клея и неровностей — зазор должен быть равномерным. Посмотрите на состояние болтиков. На них не должно быть следов от отвертки. Если продавец утверждает, что гаджет новый, а фото говорят об обратном, это повод задуматься. Скорее всего, у телефона многострадальная судьба.

Изношенная батарея — главная головная боль покупателей подержанных смартфонов. Часто продавцы умалчивают о ее состоянии. Проверить батарею можно с помощью приложения AccuBattery. Попросите продавца протестировать смартфон и выслать скриншоты результатов тестирования. Порядочному торговцу с хорошей репутацией нечего бояться, и он, скорее всего, согласится.

Оценить общее состояние гаджета можно сделав диагностику. Для этого в сети есть множество бесплатных программ. Одна из самых популярных — TestM. Приложение включает множество тестов, проверяющих работу экрана, динамиков, камер, датчика приближения, микрофона и Wi-Fi. После завершения процесса попросите прислать результат.

Обязательно проверьте, совпадает ли IMEI на коробке и на самом смартфоне. IMEI — это идентификатор устройства, благодаря которому можно узнать, оригинальный ли это смартфон, был ли он украден. Попросите продавца сфотографировать номер. Его легко найти на скриншоте с настройками или на коробке. Если откажется, значит, по какой-то причине он боится таких проверок.

Где встречаться

Не соглашайтесь на встречу у метро. Идеальный вариант — уютная кофейня с розетками и Wi-Fi, где можно проверить работоспособность гаджета. Вам понадобится кабель, внешняя батарея, сим-карта, наушники. Лучше потратить лишнее 15-30 минут на проверку и жить со спокойной душой, чем за пять минут получить гаджет, но потерять деньги и веру в честных людей.

Что проверять на встрече

Аккумулятор. Желательно проверить аккумулятор еще до встречи, но если по каким-то причинам сделать это не удалось, попросите продавца скачать приложение AccuBattery прямо в кафе. Оно бесплатно и доступно в Google Play.

Есть еще один простой, хотя и менее надежный способ проверки: запустите видеоролик с максимально высоким разрешением с максимальным звуком. Если в течение пяти минут заряд батареи существенно упадет, то скорее всего, такая батарея долго не прослужит.

C iOS дела обстоят сложнее — для того, чтобы посмотреть количество циклов подзарядки у гаджета, нужно иметь макбук и утилиту Coconut Battery. Apple официально для iPhone установила ресурс батареи 500 циклов. Один цикл — это полная разрядка заряженного до 100% аккумулятора. Также один цикл дадут десять подзарядок по 10% или 5 подзарядок по 20%.

На Windows можно проверить с помощью программы iTools. Если у батарее меньше 80–85% заряда от исходной емкости, это повод просить серьезную скидку.

Основная и фронтальная камера. Посмотрите, чтобы на объективе камеры не было царапин. После запустите приложение, проверьте автофокус, сделайте фото в разных режимах со вспышкой и без, снимите видео. Не забывайте и про фронтальную камеру.

Wi-fi и мобильный интернет. Убедитесь в исправности Wi-Fi-модуля: проверьте уровень сигнала и видимость сетей вокруг, вставьте симку и включите мобильный интернет.

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Звук. Включите музыку и видео на максимум. Попросите продавца позвонить вам, обратите внимание на хрипы, шумы и тихий звук.

GPS, сканер отпечатка и физические клавиши тоже должны быть в порядке. Включите модуль GPS и запустите любое приложение с картами. Перед покупкой айфона важно отвязать гаджет от iCloud владельца и выключать функцию "Найти iPhone".