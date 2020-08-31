Что делать со сломанным iPhone: частые поломки смартфонов Apple

Если любимый смартфон отказывается включаться, это еще не повод покупать новый. Пользователи часто паникуют, считая, что iPhone уже не восстановить, но они заблуждаются. Достаточно обратиться в сервисный центр Apple в Киеве AppleLab, чтобы специалисты вернули к жизни ваш гаджет. Перечислим самые распространенные поломки и дадим рекомендации людям, которые не знают, что делать с дорогостоящим устройством.

Быстрая разрядка

Батарея со временем портится у любого смартфона. Даже если пользоваться максимально бережно, через несколько лет устройство начнет разряжаться быстрее. Влияют на состояние аккумулятора и сторонние факторы. Если вы оставили мобильник в неподходящей для него среде (например, при слишком низкой температуре), это пагубно повлияет на ресурс АКБ. Можно испортить батарею и посредством неоригинального зарядного устройства.

Восстанавливаем смартфон в сервисном центре AppleLab

Если вы столкнулись с быстрой разрядкой, вздутием корпуса или сложностями с индикацией заряда — отнесите гаджет к специалистам. Аккумуляторы в айфонах несъемные, так что выполнить замену самостоятельно без соответствующего инструмента не получится. Обратитесь в сервисный центр AppleLab — ремонт выполнят в кратчайшие сроки.

Сложности с ПО

Иногда после включения смартфона на экране видно только логотип. Если на этом загрузка заканчивается, есть проблемы с ОС. В таком случае все может кончиться перепрошивкой. В интернете хватает инструкций по поводу того, как сделать это самостоятельно, но неопытному человеку лучше такими вещами не заниматься. Если нет желания рисковать — обратитесь к специалистам.

Ремонт iPhone при проблемах с камерой

Иногда камера айфона перестает фокусироваться, снимки становятся размытыми. Этот дефект может появиться вследствие:

повреждения защитного стекла;

плохого контакта в месте подключения шлейфа;

выхода из строя самой камеры.

Эксперты могут справиться со всем этим. Вы можете узнать больше про ремонт iPhone на сайте ремонтной мастерской.

Попадание жидкости

Смартфоны топят нередко. Если вы нечаянно уронили гаджет в воду или оказались с ним под сильным дождем, не стоит тянуть время, лучше сразу отнесите его ремонтникам в Киеве. Вода проводит ток, становится причиной окисления компонентов, создания связей между элементами, которые ранее были разделены. Чтобы справиться с этой проблемой, необходима чистка смартфона в виброванне, а потом его полная диагностика.