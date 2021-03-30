Xiaomi выпустила смартфон дороже 1000 евро (ФОТО)

Китайская компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой показала большое количество новых смартфонов линейки Mi 11 и другие гаджеты.

Об этом сообщает Ain.ua.

В частности, Mi 11 Ultra — это новый флагманский смартфон Xiaomi. Он работает на Snapdragon 888, имеет AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц, беспроводную зарядку на 67 Вт (заряд до 100% за 36 минут).

При этом особенно выделяется большой задник блок камер с дополнительным Always-On 1,1 дюймовым AMOLED-дисплеем: его можно использовать для просмотра уведомлений или как видеоискатель.

Указано, что этот смартфон стоит от 1199 евро за версию на 256 ГБ. Однако цен и даты старта продаж в Украине пока нет.

Как отмечается, на сегодняшний день — это один из самых дорогих и премиальных смартфонов Xiaomi и, как пишет CNBC, компания будет конкурировать с Apple и Samsung, заняв часть пространства, которое освободил другой китайский бренд Huawei.

Известно, что в Украине будут продаваться два других новых смартфона Xiaomi — Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite. Легкие устройства с хорошими камерами и мощными процессорами.

На украинском рынке цены на смартфоны следующие:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) — 12 тысяч 499 грн;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) — 12 тысяч 999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) — 8499 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) — 9499 грн.

Также компания анонсировала Mi Band 6. Новый браслет получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей.

В Xiaomi заявляют, что устройство получило еще больше фитнес-возможностей, а также имеет новые функции для контроля за здоровьем, функции отслеживания сна.

Сообщается, что цена Mi Band 6 — от 45 евро в мире, но цены в Украине пока нет.

Кроме того, в Xiaomi показали новый домашний кинотеатр по цене от 999 евро.

Ранее китайская компания Xiaomi анонсировала устройство Mi Air Charge, которое может бесконтактно заряжать мобильные устройства в радиусе нескольких метров.