Гаджеты 1 час назад

Xiaomi выпустила смартфон дороже 1000 евро (ФОТО)

Бренд Xiaomi представил смартфон Mi 11 Ultra за 1199 евро и браслет Mi Band 6 за 45 евро

Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Китайская компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой показала большое количество новых смартфонов линейки Mi 11 и другие гаджеты.

Об этом сообщает Ain.ua.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, Mi 11 Ultra — это новый флагманский смартфон Xiaomi. Он работает на Snapdragon 888, имеет AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц, беспроводную зарядку на 67 Вт (заряд до 100% за 36 минут).

При этом особенно выделяется большой задник блок камер с дополнительным Always-On 1,1 дюймовым AMOLED-дисплеем: его можно использовать для просмотра уведомлений или как видеоискатель.

Указано, что этот смартфон стоит от 1199 евро за версию на 256 ГБ. Однако цен и даты старта продаж в Украине пока нет.

Читайте также:
Компания Xiaomi намерена производить электромобили под собственным брендом — СМИ

Как отмечается, на сегодняшний день — это один из самых дорогих и премиальных смартфонов Xiaomi и, как пишет CNBC, компания будет конкурировать с Apple и Samsung, заняв часть пространства, которое освободил другой китайский бренд Huawei.

Известно, что в Украине будут продаваться два других новых смартфона Xiaomi — Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite. Легкие устройства с хорошими камерами и мощными процессорами.

На украинском рынке цены на смартфоны следующие:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) — 12 тысяч 499 грн;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) — 12 тысяч 999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) — 8499 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) — 9499 грн.

Также компания анонсировала Mi Band 6. Новый браслет получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей.

В Xiaomi заявляют, что устройство получило еще больше фитнес-возможностей, а также имеет новые функции для контроля за здоровьем, функции отслеживания сна.

Сообщается, что цена Mi Band 6 — от 45 евро в мире, но цены в Украине пока нет.

Кроме того, в Xiaomi показали новый домашний кинотеатр по цене от 999 евро.

Ранее китайская компания Xiaomi анонсировала устройство Mi Air Charge, которое может бесконтактно заряжать мобильные устройства в радиусе нескольких метров.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания Xiaomi намерена производить электромобили под собственным брендом — СМИ
Компания Xiaomi намерена производить электромобили под собственным брендом — СМИ
НКРСИ получила рекордное число жалоб украинцев на платные анекдоты и гороскопы в телефоне
НКРСИ получила рекордное число жалоб украинцев на платные анекдоты и гороскопы в телефоне
Как продать старый айфон и не облажаться
Как продать старый айфон и не облажаться
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Борьба с конвертационными центрами: выиграна битва, но не война

  3. Итальянские власти запретили круизным лайнерам заходить в Венецию

  4. Украина уже потратила на закупки вакцин от коронавируса 40% выделенных на это денег

  5. Зарезали и выбросили в канаву: Под Киевом нашли тело активиста-ветерана АТО

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...