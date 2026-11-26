У 2022 році зарядні станції купували будь-якої ємності за будь-яку ціну. Тепер покупець рахує ресурс і питає, що отримає за свої гроші через кілька років. На тлі цього з'явився окремий клас пристроїв: стаціонарні системи зберігання енергії, які працюють щодня, а не лише під час відключень. Саме щоденна робота змушує дивитися на них як на актив, а не як на страховку на випадок аварії.

Чим накопичувач відрізняється від станції з погляду грошей

Портативна станція більшу частину року стоїть заряджена й чекає відключення. Стаціонарний накопичувач щодня проходить цикл заряду й розряду, а отже, щодня може приносити економію. Приклад такого пристрою: Marstek Venus E 3.0 з батареєю на 5,12 кВт·год і потужністю 2500 Вт, яка вмикається у звичайну розетку й сама планує заряджання за нічним тарифом.

Marstek Venus E 3.0 з батареєю на 5,12 кВт·год і потужністю 2500 Вт

Скільки коштує кіловат-година з батареї

Батарею можна оцінити однією цифрою: вартістю кіловат-години, що пройшла через неї за весь термін служби. Venus E 3.0 у межах Black Friday коштує 53 300 грн. Ресурс LiFePO4-батареї становить понад 6000 циклів, а з урахуванням втрат і поступової деградації в середньому за цикл виходить близько 4 кВт·год. За весь ресурс це приблизно 24 000 кВт·год, тобто близько 2,2 грн за кожну кіловат-годину. Тип акумулятора й ресурс інших моделей зручно порівнювати на foroom.com.ua.

Скільки коштує кіловат-година з батареї

Звідки береться економія

Перше джерело вигоди полягає в двозонному тарифі: нічна година приблизно вдвічі дешевша за денну. Батарея заряджається вночі, а вдень покриває частину споживання. Втрати на перетворення невеликі: за даними виробника, ККД перевищує 93,5%. Накопичувач заробляє на тарифі, коли різниця між зонами більша за вартість кіловат-години з батареї, тому в розрахунок варто підставляти актуальні тарифи свого постачальника. Друге джерело з'являється в домогосподарств із сонячними панелями: надлишок денної генерації йде не в мережу, а на вечірнє споживання.

Втрати, яких не видно в рахунку

Під час довгих відключень домогосподарства й малий бізнес втрачають продукти в холодильнику, блоки живлення котлів і насосів, робочі години без інтернету, гроші на пальне для генератора. Для ФОП додаються непрацюючі каса й термінал оплати. Генератор вимагає пального, обслуговування й шумить, а накопичувач працює тихо. Система, яка перемикає підключені до резервного виходу прилади на батарею менш ніж за 15 мс, знімає більшість цих ризиків для найважливішої техніки.

Масштабування і момент для покупки

Не обов'язково одразу купувати велику ємність. Venus E 3.0 нарощується до 15,36 кВт·год на одній фазі, тож можна почати з одного блоку й розширити систему після кількох місяців статистики в застосунку. Термін служби, за оцінкою виробника, сягає 15 років. Керування теж не забирає часу: режим AI в застосунку Marstek сам планує заряджання за нічним тарифом і графіком споживання, орієнтуючись на прогноз погоди й ціни на електроенергію. У листопаді 2026 року Venus E 3.0 також увійшла до переліку моделей, сумісних із YASNO Power EMS, тож клієнти YASNO бачать стан батареї й сповіщення про відключення просто в застосунку постачальника. Зараз Foroom продає модель за 53 300 грн замість 57 980 грн.

Інвестиція з подвійною віддачею

Порівнювати накопичувач лише з рахунком за світло некоректно. Він одночасно зменшує щоденні витрати, захищає техніку й робить дім чи невеликий бізнес незалежним від графіків, а ресурс батареї розрахований на роки щоденної роботи.