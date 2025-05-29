Етапи протезування на зубних імплантах: від діагностики до постійного результату

Протезування на імплантах — гарне рішення для відновлення зубного ряду. На відміну від традиційних знімних конструкцій, протезування зубів на імплантах забезпечує високу стабільність, комфорт і довговічність. Проте ефективність результату залежить не лише від якості матеріалів.

На ефективність протезування зубів на імплантах прямо впливає дотримання технології і правильне поетапне втілення запланованого в життя. У загальному вигляді правильне протезування за допомогою імплантів має наступну етапність

Етапи протезування на імплантах

1. Клінічне обстеження та планування лікування

Першим етапом є повна діагностика стану ротової порожнини, включаючи оцінку наявних зубів, кісткової тканини та слизової оболонки. Якщо в пацієнта ще залишилися власні зуби, лікар оцінює доцільність їх збереження. Часто рекомендується видалити "сумнівні" зуби — рухомі, із запальними процесами, кістами або ті, що не піддаються якісному лікуванню. У деяких випадках можна зберегти ікла — найміцніші з точки зору анатомії зуби.

2. Хірургічний етап: встановлення імплантів

На цьому етапі хірург встановлює імпланти у верхню та/або нижню щелепу. У клінічній практиці зазвичай застосовується двоступенева методика імплантації: імплант вживлюється в кістку, після чого ділянка ушивається для загоєння. Це забезпечує кращу приживлюваність імпланта.

У період загоєння пацієнту можуть виготовити тимчасові протези — знімні або фіксовані — для підтримки жування та естетики.

3. Встановлення формувача слизової (ковпачка загоєння)

Після інтеграції імпланта в кісткову тканину встановлюється формувач слизової — спеціальний елемент, який допомагає сформувати природний контур м’яких тканин навколо майбутньої коронки. Процес загоєння зазвичай триває близько 7 днів.

4. Зняття відбитків

Наступний етап — передача клінічної ситуації до зуботехнічної лабораторії. Для цього лікар знімає точні зліпки з ротової порожнини пацієнта. За ними технік виготовляє гіпсові або цифрові моделі, які слугуватимуть базою для створення індивідуального протеза.

5. Протези на імплантах: виготовлення

На основі отриманих моделей у лабораторії виготовляється постійна ортопедична конструкція — коронки, мостовидні протези чи повні протези. У складних випадках проводиться попереднє примірювання.

6. Фіксація постійного протеза

Готову конструкцію фіксують на імплантах. У більшості випадків застосовується умовно-постійний цемент, що дозволяє за потреби зняти протез без пошкодження. Це важливо у випадках подальшого обслуговування або корекції.

7. Період адаптації та рекомендації

Після встановлення протеза пацієнт проходить адаптаційний період, який триває від кількох днів до двох тижнів. У цей час відновлюються жувальні навички, м'язовий тонус і дикція.

У випадку повного протезування стоматологічна клініка може запропонувати використання тимчасових знімних протезів, які запобігають атрофії м’язів та підтримують естетику обличчя. Це дозволяє зробити адаптацію до постійної конструкції максимально комфортною.

Стоматологія в Києві: як обрати клініку для протезування

Стоматологія в Києві досить розвинена і може конкурувати з провідними клініками світу. Водночас, щоб обрати надійну клініку в Києві для протезування на імплантах, варто звернути увагу на кілька ключових критеріїв:

Кваліфікація лікарів. Перевагу слід надавати фахівцям із підтвердженим досвідом у протезуванні та імплантології.

Сучасне обладнання. Наявність КТ, внутрішньоротового сканера, цифрової діагностики — обов’язкова умова.

Якісні матеріали. Клініка повинна працювати з надійними імплант-системами та лабораторіями.

Прозоре ціноутворення. Повна вартість і наявність гарантій мають бути озвучені до початку лікування.

Перед вибором рекомендується пройти консультацію, оцінити сервіс. Часто радять також читати відгуки пацієнтів, але варто враховувати, що стоматологія — це галузь медицини, яка працює з людьми, що відчувають біль, а тому відгуки можуть бути емоційно забарвленими.