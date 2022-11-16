Kernel направив понад $26 млн на допомогу Україні за підсумками 2022 фінансового року

У минулому фінансовому році (липень 2021 – червень 2022) доходи Kernel сягнули $5 332 млн, що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться в опублікованому фінансовому звіті компанії.

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Падіння зумовлено зменшенням обсягів продажу соняшникової олії та шроту через труднощі з експортом продукції з України в березні-червні цього року. Показник EBITDA — $220 млн, що на 73% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Втім, попри велику війну та зменшення доходів, суттєвою частиною видатків компанії стала соціальна підтримка. Відповідно до звіту, Kernel профінансував цей напрям на $26 млн. До 24 лютого основною статтею видатків була підтримка регіонів і розвиток соціальних громад. Від початку повномасштабного вторгнення РФ кошти спрямували на допомогу ЗСУ та українцям, які найбільше постраждали внаслідок воєнних дій, а також на підтримку співробітників.

Майже 1,3 тис. співробітників компанії вступили до лав ЗСУ чи підрозділів тероборони. На їх військове оснащення було спрямовано $2,3 млн. На жаль, 13 співробітників загинули, ще 51 отримав поранення. На підтримку родин загиблих героїв компанія виділила $400 тис.

Загалом для захисників України Kernel закупив і поставив 23,5 тис. одиниць тактичного спорядження: бронежилети, шоломи, безпілотники, засоби зв’язку тощо. На передову вже доставлено 577 одиниць модернізованих автомобілів. «Відповідно до військових заявок, Kernel безкоштовно надав 5 тис. тонн зерна, 1 млн літрів соняшникової олії та понад 1,8 млн одиниць інших продуктів харчування, а також понад 800 тис. одиниць медикаментів і медичного обладнання», — йдеться у звіті.

З тимчасово окупованих територій або територій, де велися активні бойові дії, компанія вивезла 312 співробітників разом з родинами. На першочергові заходи безпеки персоналу було спрямовано $558 тис.

Як зазначається у звіті, Kernel продовжуватиме гуманітарну діяльність до перемоги України у війні. Згідно з даними сайту help-ukraine.kernel.ua, станом на сьогодні загальна сума підтримки склала понад $29,7 млн.