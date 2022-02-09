"ТЕДИС Украина" запустил корпоративный бот для сотрудников

В одном из ведущих национальных FMCG-дистрибьюторов страны запустили корпоративный бот для сотрудников. Он получил название ITed, которое было выбрано в результате голосования работниками компании “ТЕДИС Украина”.

ITed – это приложение, предназначенное для предоставления полезной информации сотрудникам и реализованное в двух мессенджерах: Viber и Telegram.

В частности, с помощью корпоративного бота любой сотрудник "ТЕДИС Украина" может за считанные минуты узнать последние новости компании, получить ответы на наиболее частые вопросы (корпоративное обучение, медицинская страховка и другие), заказать справку с места работы, загрузить заявление на отпуск и многое другое.

"Мы компания национального масштаба, представленная во всех регионах Украины и объединяющая 2300 сотрудников. Для нас важно было создать удобный и технологичный инструмент внутренней коммуникации. ITed – корпоративный бот, который будет ежедневно помогать коллегам, в том числе новичкам компании в процессе прохождения адаптационного периода", — отметила директор департамента по работе с персоналом "ТЕДИС Украина" Ирина Ивасюк.

Напомним, 29 сентября 2021 года в Киеве были названы финалисты традиционного рейтинга лучших работодателей Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Из более чем 150 компаний экспертным жюри и редколлегией издания были выбраны 30 финалистов, в состав которых попал один из ведущих FMCG-дистрибьюторов страны – компания "ТЕДИС Украина".

Ранее сообщалось, что в 2021-м году компания приобрела 52 грузовых микроавтобуса модели RenaultMaster, что на 30% больше, чем в 2020-м. Общий показатель инвестиций составил более 40 млн грн.