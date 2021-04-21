"Прозрачный бизнес — белые зарплаты": ключевые цифры компании "ТЕДИС Украина" за 2020 год

Компания "ТЕДИС Украина", которая с января прошлого года является участником совместного проекта с European Business Association и Lugera Ukraine "Прозрачный бизнес — белые зарплаты", обнародовала ключевые показатели налоговых отчислений с фонда оплаты труда за 2020 год.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Налог с доходов физических лиц составил 93,512 млн грн, военный сбор — 7,775 млн грн, Единый социальный взнос — 103,228 млн грн. Итоговые отчисления с зарплат сотрудников составили 204,515 млн грн.

"С момента основания компании "ТЕДИС Украины" в 2011 году все сотрудники были официально оформлены согласно КЗоТ, получали белые зарплаты, были социально защищены. Мы убеждены, что такой подход — это один из базовых "гигиенических" принципов, которые должен внедрять любой бизнес по отношению к своим сотрудникам", — прокомментировала Ирина Ивасюк, директор департамента по работе с персоналом компании "ТЕДИС Украина".

Отметим, что помимо "ТЕДИС Украина" среди участников проекта "Прозрачный бизнес — белые зарплаты" такие компании как MasterCard, PWC, Auchan Retail Украина и другие.

Ранее "ТЕДИС Украина" сообщала, что за 2020 год компания перечислила в госбюджет 1,4 миллиарда гривен налогов.