Новости компаний 1 час назад

"Прозрачный бизнес — белые зарплаты": ключевые цифры компании "ТЕДИС Украина" за 2020 год

Помимо "ТЕДИС Украина" в проекте "Прозрачный бизнес — белые зарплаты" участвуют MasterCard, PWC, Auchan Retail Украина и другие крупные компании

"Прозрачный бизнес — белые зарплаты": ключевые цифры компании "ТЕДИС Украина" за 2020 год "Прозрачный бизнес — белые зарплаты": ключевые цифры компании "ТЕДИС Украина" за 2020 год

Компания "ТЕДИС Украина", которая с января прошлого года является участником совместного проекта с European Business Association и Lugera Ukraine "Прозрачный бизнес — белые зарплаты", обнародовала ключевые показатели налоговых отчислений с фонда оплаты труда за 2020 год.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Налог с доходов физических лиц составил 93,512 млн грн, военный сбор — 7,775 млн грн, Единый социальный взнос — 103,228 млн грн. Итоговые отчисления с зарплат сотрудников составили 204,515 млн грн.

"С момента основания компании "ТЕДИС Украины" в 2011 году все сотрудники были официально оформлены согласно КЗоТ, получали белые зарплаты, были социально защищены. Мы убеждены, что такой подход — это один из базовых "гигиенических" принципов, которые должен внедрять любой бизнес по отношению к своим сотрудникам", — прокомментировала Ирина Ивасюк, директор департамента по работе с персоналом компании "ТЕДИС Украина".

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Отметим, что помимо "ТЕДИС Украина" среди участников проекта "Прозрачный бизнес — белые зарплаты" такие компании как MasterCard, PWC, Auchan Retail Украина и другие.

Ранее "ТЕДИС Украина" сообщала, что за 2020 год компания перечислила в госбюджет 1,4 миллиарда гривен налогов.

"ТЕДИС Украина" — одна из ведущих украинских компаний по предоставлению логистических и дистрибьюторских услуг в сфере потребительских товаров. Национальная логистическая структура насчитывает 32 региональных структурных подразделения.

Компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из порядка 45 тысяч розничных точек продаж по всей территории Украины. Общий штат компании насчитывает 2300 сотрудников.

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