Какие тренды и вызовы сейчас влияют на вашу отрасль и как компания реагирует на них?

Главный тренд прошлого и, пожалуй, нынешнего года — COVID-19 и карантинные ограничения. Адаптация к новым условиям стала ключевой задачей "ТЕДИС Украина". Кто быстрее это сделал, тот и выиграл. Change management и быстрота реагирования — вот главные условия успеха в этот период турбулентности.

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Обычно финансисты строят антикризисные стратегии, основываясь на истории, но нынешняя ситуация кардинально отличается от предыдущих. Главное сейчас — быстрое реагирование на изменения и гибкость в принятии решений. Это и стало мерилом успеха "ТЕДИС Украина" в 2020 году.

Что стало определяющим для компании в нынешний кризис?

Кризис — это новые возможности, но только для тех, кто их увидел и смог реализовать. В нынешней ситуации для меня как для финансового директора самым важным стало сохранение доверия к компании со стороны партнеров, банков, клиентов, потребителей. А для этого необходима постоянная открытая коммуникация, так как все мы работаем в условиях турбулентности. Также очень важна коммуникация внутри компании: сотрудники хотят чувствовать свою ценность и сопричастность в решении важных задач.

Какие инструменты вы использовали, чтобы сохранить доверие партнеров?

Одна из важнейших задач финансового директора — обеспечение компании финансовыми ресурсами. Поэтому, имея платежный календарь, нужно делиться этой информацией с поставщиками, строго следовать правилам финансового и кредитного контроля, установленного для клиентов. А если делать исключения, то оценивать риски, всегда быть честными с банками, получая заемное финансирование.

Претерпел ли системные трансформации финансовый департамент "ТЕДИС Украина" под вашим руководством?

В моем подчинении шесть отделов: казначейство, бюджетирование, отчетность, финансовый и кредитный контроль, бухгалтерия, C&B. Всего финансовый департамент "ТЕДИС Украина" насчитывает 70 сотрудников. Я работаю в компании с октября 2019 году и обошлась без реструктуризации департамента благодаря тому, что мой предшественник грамотно выстроил его работу.

Кризис — это новые возможности, но только для тех, кто их увидел и смог реализовать

Главные изменения, которые я внедрила, были направлены на сохранение духа команды в условиях удаленной работы, улучшение взаимодействия работы отделов. Это и еженедельные телеконференции с начальниками отделов, и ежемесячные со всем коллективом, что позволило каждому отделу не только презентовать свою работу, но и лучше понять свою роль в достижении целей всего финансового департамента.

Каковы ваши критерии идеальной команды финансового департамента?

Для меня важно, чтобы каждый сотрудник не замыкался в пределах своей зоны ответственности, а умел и хотел развиваться, видел себя частью коллектива, работал на общий результат, не отгораживаясь в огородике финансов, был партнером для других департаментов компании и всего бизнеса. Не команда звезд, а звездная команда — вот мой критерий идеальной команды. Именно по такому принципу работает финансовый департамент "ТЕДИС Украина".

Расскажите об антикризисном управлении финансами на примере вашей компании. Как сохранить корпоративный капитал в период экономической турбулентности?

Первой приходит мысль о диверсификации бизнеса, но для нас этот вариант не подходит. "ТЕДИС Украина" — это дистрибьютор FMCG-товаров, поэтому единственный способ антикризисного управления — повышать эффективность бизнес-процессов. Это внедрение новых технологий, принятие нестандартных решений, обучение персонала, всегда быть на шаг-два впереди своих конкурентов, доставляя товар быстрее и качественнее всех и предлагая более широкий ассортимент. Необходимо отточить работу до уровня masterpiece — и тогда выберут именно тебя.

Как роль и функция финансового директора изменится в будущем?

Изменения уже происходят. Сейчас финансовый директор — это в большей степени коммуникатор и бизнес-партнер CEO и собственника. Он не просто закрывает профильные вопросы, а привносит свое видение в стратегическое развитие компании. В будущем будут цениться креативность, стратегическое видение, умение нестандартно мыслить.