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1 час назад

"ТЕДИС Украина" перечислила в госбюджет 1,4 миллиарда гривен налогов за 2020 год

Компания стала крупнейшим плательщиком розничного акциза с продажи табачных изделий в Украине

Фото: пресс-служюа «ТЕДИС Украина» Фото: пресс-служюа «ТЕДИС Украина»
Фото: пресс-служюа «ТЕДИС Украина»

За 2020 год компания "ТЕДИС Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее. Из них порядка 612 миллионов гривен было направлено в центральный бюджет и почти 809 миллионов гривен — в местные бюджеты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Сумма уплаченного компанией "ТЕДИС Украина" розничного акциза, пополнившего местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен.

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Это, как указывает пресс-служба, позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза с продажи табачных изделий в Украине.

"Наша компания на протяжении своей десятилетней истории стабильно является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины, а всего с момента основания "ТЕДИС Украина" перечислила в бюджет страны свыше 10 миллиардов гривен", — отметил Тарас Корнияченко, генеральный директор компании "ТЕДИС Украина".

По итогам 2019 года компания перечислила в бюджеты различных уровней 1,35 миллиарда гривен налогов и вошла в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны по данным Государственной фискальной службы Украины.

СПРАВКА

"ТЕДИС Украина" — одна из ведущих украинских компаний по предоставлению логистических и дистрибьюторских услуг в сфере потребительских товаров. Национальная логистическая структура насчитывает 32 региональных структурных подразделения.

Компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из порядка 45 тысяч розничных точек продаж по всей территории Украины. Общий штат компании насчитывает 2300 сотрудников.

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