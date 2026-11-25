Одне з перших запитань у майбутніх новобранців стосується того, як проходить ВЛК і на що лікарі звертають увагу насамперед. Головне завдання військово-лікарської комісії – об’єктивно перевірити стан здоров’я кандидата, виявити можливі протипоказання та визначити його придатність до конкретних навантажень.

У 12-й бригаді спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» медкомісія є обов’язковою частиною рекрутингу, яка відбувається організовано та в супроводі представників підрозділу.

Як організований медичний огляд?

Для проходження ВЛК потрібне направлення із зазначенням мети огляду. Кандидатам на військову службу за контрактом його оформлюють після погодження кандидатури та співбесіди або за іншим визначеним маршрутом рекрутингу. Після отримання направлення кандидат проходить медичні обстеження та огляд у лікаря.

Зазвичай підготовка до ВЛК охоплює такі кроки:

отримати направлення на медичний огляд;

зібрати наявні медичні документи: виписки, висновки лікарів, результати обстежень і дані про перенесені операції чи травми;

пройти огляди профільних лікарів, зокрема терапевта, хірурга, невролога, психіатра, офтальмолога та оториноларинголога;

пройти призначені лабораторні обстеження.

Для кандидатів на контрактну службу «Положення про військово-лікарську експертизу» передбачає загальні аналізи крові та сечі, дослідження на ВІЛ, гепатити B і C та сифіліс, визначення групи крові й резус-фактора, рентген грудної клітки та ЕКГ. Додаткові обстеження можуть бути призначені за медичними показаннями. Актуальний перелік і порядок потрібно звірити з направленням та медичним закладом, де відбудеться комісія.

Як підготуватися до ВЛК?

Перед оглядом складіть короткий перелік діагнозів, травм, операцій, алергічних реакцій та препаратів, які ви приймаєте. Візьміть із собою медичні документи та результати попередніх обстежень. Якщо маєте хронічне захворювання або проходили лікування, повідомте про це лікарям і надайте підтверджувальні документи. Така інформація допомагає комісії оцінити стан здоров’я з урахуванням медичної історії кандидата.

Самостійно проходити всі аналізи до отримання направлення потрібно лише після уточнення вимог у рекрутера або медичного закладу. Частину результатів комісія може визначити на місці, а актуальні обстеження іноді вже є в медичній системі. Також заздалегідь запитайте, чи потрібна спеціальна підготовка до конкретних процедур. Це допоможе спланувати візити й підготувати необхідні документи.

Що відбувається після огляду?

За результатами медичного огляду ВЛК ухвалює висновок про придатність до військової служби. Якщо потрібні додаткові обстеження, лікарі можуть направити кандидата на них перед ухваленням остаточного рішення. Рекрутер 12-ї бригади «Азов» допоможе зорієнтуватися в наступних етапах вступу та вимогах до обраної посади. Докладні рекомендації щодо проходження ВЛК перед службою можна прочитати на сайті 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» azov.org.ua.