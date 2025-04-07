Суд визнав недійсним дозвіл АМКУ ірландській групі на купівлю двох цементних заводів в Україні

Господарський суд міста Києва 13 лютого визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) №304-р від 5 вересня 2024 року щодо дозволу на концентрацію активів ірландською групою CRH. Про це пише "NV.Бізнес".

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Як зазначає суд у своєму рішенні, комітетом належним чином не доведено, що концентрації у вигляді придбання компанією CRH Ukraine B.V. акцій ПрАТ "Дікергофф Цемент Україна" та частки у статутному капіталі "Дікергофф Україна" (належали італійській групі Buzzi) не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку бетону та цементу.

Видання пише, що комітет неповно з’ясував обставини, які мають значення для справи, не довів обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, що є підставою для визнання недійсним рішення АМКУ.

На клопотання Антимонопольного комітету розгляд справи відбувався у закритому судовому засіданні.

Нагадаємо, італійська Buzzi володіла українськими заводами "Волинь-Цемент" і "Південьцемент", розташованими в Рівненській і Миколаївській областях. У червні 2023 року компанія оголосила про намір продати ці активи CRH за €100 млн.

Восени 2024 року група CRH, один із найбільших виробників цементу в світі, придбала активи групи Buzzi. Після схвалення концентрації АМКУ частка CRH на українському ринку цементу зросла до 47%.