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Jaguar Land Rover откроет в Европе три центра по разработке беспилотных авто
Производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover планирует открыть в Европе три новых инженерных центра, которые будут заниматься разработкой беспилотных транспортных средств. Об этом пишет Reuters.
Проект будет реализован совместно с американской компанией Nvidia, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.
Центры в Мюнхене, Болонье и Мадриде разработают системы автономного вождения для следующего поколения роскошных автомобилей JLR. В компании заявили, что эти места были выбраны из-за наличия на местах специалистов по цифровой инженерии и создадут почти 100 инженерных рабочих мест, ориентированных на «разработку систем помощи водителю и искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей». будущее."
JLR уже имеет шесть глобальных технологических центров в США, Китае и Европе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, с 2014 года по сентябрь 2022 года стартапы по разработке автономных автомобилей привлекли более 50 млрд долларов инвестиций .
Эксперты прогнозируют, что к 2040 году на долю автономных транспортных средств будет приходиться около 8% всего расстояния, которое будут проезжать пассажирские автомобили.