Jaguar Land Rover відкриє в Європі три центри з розробки безпілотних авто

Виробник автомобілів класу люкс Jaguar Land Rover планує відкрити в Європі три нових інженерних центри, котрі займатимуться розробкою безпілотних транспортних засобів. Про це пише Reuters.

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Проект буде реалізовано спільно з американською компанією Nvidia, котра займається розробкою штучного інтелекту.

Центри у Мюнхені, Болоньї та Мадриді розроблятимуть системи автономного водіння для наступного покоління розкішних автомобілів JLR. В компанії заявили, що ці місця були обрані через наявність на місцях фахівців із цифрової інженерії та створять майже 100 інженерних робочих місць, орієнтованих на «розробку систем допомоги водієві та штучного інтелекту для безпілотних автомобілів». майбутнє."

JLR вже має шість глобальних технологічних центрів у США, Китаї та Європі.

Нагадаємо, з 2014 року по вересень 2022 року стартапи з розробки автономних автомобілів залучили понад 50 млрд доларів інвестицій.

Експерти прогнозують, що до 2040 року на частку автономних транспортних засобів припадатиме близько 8% всієї відстані, котру проїжджатимуть пасажирські автомобілі.