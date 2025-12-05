Как IDS Ukraine объединяет тысячи работников и миллионы потребителей вокруг идеи поддержки ветеранов

Ветеранская политика стала ключевым элементом трансформации корпоративной культуры в Украине, которая актуализируется под влиянием вызовов войны. По данным исследования Top Lead при поддержке Министерства по делам ветеранов, одним из меценатов которого выступила IDS Ukraine, 97% ведущих компаний уже имеют в командах ветеранов. И что важнее — бизнес переходит от ситуативных решений к устоявшимся стратегиям: 45% компаний и бизнесов разработали политику по трудоустройству ветеранов, а 83% уже внедрили практику поддержки психологической реабилитации, которая очень важна на пути возвращения защитников и защитниц к мирной жизни.

Для IDS Ukraine поддержка ветеранов – это не временная акция, а составляющая долгосрочной стратегии устойчивого развития. Мы убеждены, что уважение к защитникам и защитницам должно быть интегрировано во все бизнес-процессы: от HR-политики до социального инжиниринга, от брендинга до ежедневного общения в командах.

По оценкам Министерства по делам ветеранов, общее количество ветеранов в Украине составляет около миллиона человек. У каждого из них есть семьи и близкие. Как подсчитали в профильном ведомстве, после завершения военных действий численность людей, причастных к войне и ее последствиям или травмированных нею, может достичь 5-6 млн человек. Следовательно, ветеранский опыт становится составной частью коллективной реальности — на работе, дома, в обществе. Это вызов и одновременно возможность для бизнеса проявить социальную ответственность через действенные механизмы поддержки.

Тема поддержки ветеранов близка компании. Наше внимание к ветеранской реинтеграции носит системный характер. IDS Ukraine уже имеет собственные устоявшиеся экосистемы и практики в сфере реинтеграции и восстановления ветеранов как в собственных командах, так и в социальных партнерствах.

Вернуть и интегрировать

IDS Ukraine реализует комплексный и индивидуальный подход к возвращающимся после военной службы работникам. В компании 262 мобилизованных сотрудника, из них 24 уже вернулись к работе. HR команда компании обеспечивает индивидуальную помощь с реинтеграцией. Это включает в себя поддержку при возвращении на рабочее место или переквалификацию и индивидуальный подбор новой должности, где обязательно учитывают потребности, состояние здоровья и профессиональные возможности ветерана.

Мы понимаем: наши коллективы нуждаются в знаниях и навыках, чтобы правильно поддерживать коллег и близких, переживших травмы войны. Поэтому и каждому в украинском обществе, и компаниям-работодателям очень важно учиться оказывать им корректную поддержку и развивать практики помощи.

Подтверждением этого является тренд, который зафиксировало исследование аналитической команды Top Lead, а именно – формирование культуры взаимопонимания внутри коллективов: подготовка команд к возвращению военных, создание менторских программ, преодоление стигматизации. Мы уже сейчас видим, насколько ценно привлечение наших работников к совместным инициативам. Это не только способ помочь, но и способ модернизировать собственное отношение, изменить на практике поведение команд и научиться эмпатии - понять опыт ветеранов через повседневное общение.

На сегодняшний день 70% ветеранов, которые были ранее мобилизованными сотрудниками компании, возвращаются в IDS Ukraine. Один из них - Иван Дрозд, который прошел протезирование руки. В настоящее время он работает на заводе "Оскар" в Моршине оператором линии по производству пищевой продукции 3 разряда.

После ранения на фронте Иван нашел для себя новую силу и цель в спорте. Он пробежал Бостонский марафон, марафон морской пехоты в Вашингтоне, участвовал в многочисленных национальных соревнованиях по легкой атлетике. Недавно в составе сборной Украины наш ветеран завоевал медаль на чемпионате мира по паратриатлону. Также он был участником Игр Непокоренных. И, конечно же, Иван принимает участие во всех марафонах, к которым приобщается IDS Ukraine, в частности, в «Бігозборі. Спека» в рамках поддержки подопечных центра реабилитации NextStep.

Помимо реинтеграции своих бывших работников, компания активно работает над привлечением новых кадров. 12 ветеранов, получивших работу в компании, не работали в IDS Ukraine до мобилизации. Для улучшения процесса рекрутинга в этом году был проведен вебинар-тренинг «Собеседование с ветераном».

Память – это составляющая нашей культуры, нашей человечности. В каждом офисе и на каждом производстве IDS Ukraine есть места, где мы останавливаемся, чтобы вспомнить коллег-героев, отдавших жизнь за Украину. Здесь мы можем почтить их, поблагодарить мысленно, просто побыть рядом в тишине.

Мы поддерживаем семьи погибших коллег и хотим быть вместе в дни памяти, иметь ежедневные разговоры и общие дела, потому что они навсегда часть нашей команды.

В 2018 году IDS Ukraine начала сотрудничество с центром NextStep – одним из специализированных учреждений в Украине, где с ранеными работает мультидисциплинарная команда. Здесь воины после ампутаций или серьезных травм получают гораздо больше, чем помощь – они возвращаются к активной жизни.

Более 5 млн грн составила суммарная помощь IDS Ukraine центру реабилитации NextStep. Мы помогаем развивать фонд и закупать оборудование, поддерживаем программы протезирования. Однако для нас важно не только финансирование, но и формирование культуры поддержки ветеранов как составляющей ДНК компании, которую мы развиваем вместе с NextStep.

Отдельное направление – привлечение потребителей к социальным инициативам. Мы вдохновились силой и выносливостью украинских воинов и создали первый украинский энергетик на минеральной воде «Воля». В 2025 году запустили донационную кампанию – 1 грн от каждой банки энергетического напитка «Воля» со вкусом «Оригинальный» направляем в поддержку центра для реабилитации ветеранов. Продукт, символизирующий энергию, силу и движение, теперь имеет свою гуманитарную миссию. Это долгосрочный социальный проект.

Зачем нам культура поддержки ветеранов?

Наша компания — украинский системный бизнес, не только поддерживающий военных и пострадавших гражданских, но и являющийся партнером государства в преодолении вызовов войны. IDS Ukraine бесплатно поставляет воду в больницы, госпитали, поддерживает местные общины. Мы сформировали команду сильных специалистов и хотим пополнять ее новыми профи, которые, кроме того, что хорошо умеют делать свою работу, стремятся также работать на пользу стране.

Сегодня для многих из нас участие в проектах по реинтеграции ветеранов – источник более глубокого смысла в работе. Это способ поблагодарить, оставаться полезным и сохранять ментальную стойкость во время вызовов.

Для IDS Ukraine ветеранская политика уже давно не отдельный проект или поиск решений. Мы видим в ней путь к синергии крупного бизнеса, команд и общества вокруг общих целей – справедливой, человечной и устойчивой Украины.

У нашей компании уже есть опыт формирования новых привычек и ценностей вместе с обществом — от идеи до широкого внедрения. Сегодня этот опыт находит новую, еще более важную область применения. Вместе с украинцами мы развиваем культуру поддержки ветеранов — искреннюю, повседневную, действенную. Это не просто социальная инициатива, а общественное усилие как проявление нашей благодарности и способ приобщиться к восстановлению справедливости.