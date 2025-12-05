Як IDS Ukraine об’єднує тисячі працівників і мільйони споживачів довкола ідеї підтримки ветеранів

Ветеранська політика стала ключовим елементом трансформації корпоративної культури в Україні, яка актуалізується під впливом викликів війни. За даними дослідження Top Lead за підтримки Міністерства у справах ветеранів, одним із меценатів якого виступила IDS Ukraine, 97% провідних компаній уже мають у командах ветеранів. І що важливіше — бізнес переходить від ситуативних рішень до сталих стратегій: 45% компаній і бізнесів розробили політику щодо працевлаштування ветеранів, а 83% вже впровадили практику підтримки психологічної реабілітації, що є головним на шляху повернення захисників і захисниць до мирного життя.

Для IDS Ukraine підтримка ветеранів — це не тимчасова акція, а складова довгострокової стратегії сталого розвитку. Ми переконані, що повага до захисників і захисниць має бути інтегрована в усі бізнес-процеси: від HR-політики до соціального інжинірингу, від брендингу до щоденного спілкування в командах.

За оцінкою Міністерства у справах ветеранів, загальна кількість ветеранів в Україні становить близько мільйона осіб. У кожного з них є сім’ї та близькі. Як підрахували в профільному відомстві, після завершення воєнних дій чисельність людей, дотичних до війни та її наслідків чи травмованих нею, може сягнути 5-6 млн осіб. Отже, ветеранський досвід стає складовою колективної реальності — на роботі, вдома, у суспільстві. Це виклик і водночас можливість для бізнесу проявити соціальну відповідальність через дієві механізми підтримки.

Тема підтримки ветеранів близька компанії. Наша увага до ветеранської реінтеграції має системний характер. У IDS Ukraine вже є власні усталені екосистеми та практики у сфері реінтеграції та відновлення ветеранів як у власних командах, так і в соціальних партнерствах.

Повернути та інтегрувати

IDS Ukraine реалізує комплексний та індивідуальний підхід до працівників, які повертаються після військової служби. У компанії 262 мобілізованих співробітники, з них 24 вже повернулися до роботи. HR-команда компанії забезпечує індивідуальну допомогу з реінтеграцією. Це включає підтримку під час повернення на робоче місце або перекваліфікацію та індивідуальний підбір нової посади, де обов'язково враховують потреби, стан здоров’я та професійні можливості ветерана.

Ми розуміємо: наші колективи потребують знань і навичок, аби правильно підтримувати колег і близьких, які пережили травми війни. Тому і кожному в українському суспільстві, і компаніям-роботодавцям дуже важливо вчитися надавати їм коректну підтримку та розвивати практики допомоги.

Підтвердженням цього є тренд, який фіксує дослідження аналітичної команди Top Lead, а саме – формування культури взаєморозуміння всередині колективів: підготовка команд до повернення військових, створення менторських програм, подолання стигматизації. Ми вже зараз бачимо, наскільки цінним є залучення наших працівників до спільних ініціатив. Це не лише спосіб допомогти, але й спосіб модернізувати власне ставлення, змінити на практиці поведінку команд і навчитися емпатії — зрозуміти досвід ветеранів через повсякденне спілкування.

На сьогодні 70% ветеранів, які раніше були мобілізованими співробітниками компанії, повертаються в IDS Ukraine. Один із них — Іван Дрозд — пройшов протезування руки. Нині він працює на заводі «Оскар» у Моршині оператором лінії з виробництва харчової продукції 3 розряду.

Після поранення на фронті Іван віднайшов для себе нову силу та мету в спорті. Він пробіг Бостонський марафон, марафон морської піхоти у Вашингтоні, брав участь у численних національних змаганнях з легкої атлетики. Нещодавно у складі збірної України наш ветеран виборов медаль на чемпіонаті світу з паратриатлону. Також він був учасником Ігор Нескорених. І, звісно ж, Іван бере участь у всіх марафонах, до яких долучається IDS Ukraine, зокрема у «Бігозборі. Спека» в межах підтримки підопічних центру реабілітації NextStep.

Окрім реінтеграції своїх колишніх працівників, компанія активно працює над залученням нових кадрів. 12 ветеранів, які отримали роботу в компанії, не працювали в IDS Ukraine до мобілізації. Для покращення процесу рекрутингу цього року був проведений вебінар-тренінг «Співбесіда з ветераном».

Пам’ять — це складова нашої культури, нашої людяності. У кожному офісі та на кожному виробництві IDS Ukraine є місця, де ми зупиняємось, щоб згадати колег-героїв, які віддали життя за Україну. Тут ми можемо вшанувати їх, подякувати подумки, просто побути поруч у тиші.

Ми підтримуємо родини загиблих колег і хочемо бути разом у дні пам’яті, мати щоденні розмови та спільні справи, бо вони назавжди частина нашої команди.

У 2018 році IDS Ukraine розпочала співпрацю з центром NextStep — однією зі спеціалізованих установ в Україні, де з пораненими працює мультидисциплінарна команда. Тут воїни після ампутацій чи серйозних травм отримують набагато більше, аніж допомогу – вони повертаються до активного життя.

Понад 5 млн грн становила сумарна допомога IDS Ukraine центру реабілітації NextStep. Ми допомагаємо розвивати фонд та закуповувати обладнання, підтримуємо програми протезування. Проте для нас важливо не лише фінансування, а й формування культури підтримки ветеранів як складової ДНК компанії, яку ми розбудовуємо разом із NextStep.

Окремий напрям — залучення споживачів до соціальних ініціатив. Ми натхненні силою та витривалістю українських воїнів і створили перший український енергетик на мінеральній воді «Воля». У 2025 році запустили донаційну кампанію — 1 грн із кожної банки енергетичного напою «Воля» зі смаком «Оригінальний» спрямовуємо на підтримку центру для реабілітації ветеранів. Продукт, який символізує енергію, силу та рух, тепер має власну гуманітарну місію. Це довгостроковий соціальний проєкт.

Для чого нам культура підтримки ветеранів?

Наша компанія — український системний бізнес, який не лише підтримує військових і постраждалих цивільних, але й є партнером держави у подоланні викликів війни. IDS Ukraine безоплатно постачає воду до лікарень, шпиталів, підтримує місцеві громади. Ми сформували команду сильних спеціалістів і хочемо поповнювати її новими профі, які крім того, що добре вміють робити свою роботу, прагнуть також працювати на користь країни.

Сьогодні для багатьох із нас участь у проєктах із реінтеграції ветеранів — джерело глибшого сенсу в роботі. Це спосіб подякувати, залишатись корисними та зберігати ментальну стійкість у часи викликів.

Для IDS Ukraine ветеранська політика вже давно не окремий проєкт чи пошук рішень. Ми бачимо в ній шлях до синергії великого бізнесу, команд і суспільства навколо спільної мети – справедливої, людяної та стійкої України.

Наша компанія вже має досвід формування нових звичок і цінностей разом із суспільством — від ідеї до широкого впровадження. Сьогодні цей досвід знаходить нову, ще важливішу сферу застосування. Разом із українцями ми розвиваємо культуру підтримки ветеранів — щиру, повсякденну, дієву. Це не просто соціальна ініціатива, а суспільне зусилля як вияв нашої вдячності та спосіб долучитися до відновлення справедливості.