Как сеть супермаркетов VARUS развивается и помогает украинцам

Несмотря на вызовы военного времени, сеть VARUS продолжает удерживать позиции среди лучших украинских ритейлеров. Компания масштабируется и открывает новые магазины в разных регионах, а еще попала в список десяти лучших бизнесов в области розничной торговли по росту дохода. Устойчивое развитие позволяет сети добросовестно платить налоги, поддерживая экономику Украины в самый сложный период. Как это удается VARUS, Delo.ua рассказывает в рамках спецпроекта "Экономическая ответственность: топ налогоплательщики 2024".

Развитие вопреки вызовам

За 2024 год сеть пополнилась новыми супермаркетами в Покрове, Запорожье, Одессе, а также открыла в обновленном дизайне магазин в Кривом Роге. Расширение позволяет компании создавать и предоставлять украинцам рабочие места в разных регионах страны. VARUS также продолжает трудоустраивать внутренне перемещенных лиц с первых дней полномасштабного вторжения.

"В первую очередь, компания помогла эвакуировать и предоставила новые рабочие места своим сотрудникам из регионов, где велись активные боевые действия. Вынужденных переселенцев трудоустраивают во всех городах, где есть наши магазины. В одном только Днепре более 500 ВПЛ получили работу в сети", — рассказывают в компании.

Один из шагов роста бизнеса – развитие собственных торговых марок (СТМ). Сеть предлагает не только широкий ассортимент товаров от украинских и международных производителей, но и 12 торговых марок, под которыми представлено более 2000 наименований продукции.

"Это результат тщательного подхода к созданию качественной продукции, отвечающей потребностям каждого клиента. Благодаря широкому ассортименту, продуманной ценовой политике и контролю качества, собственные СТМ VARUS конкурентоспособны даже среди известных брендов и стали неотъемлемой частью повседневного выбора украинцев, гарантируя выгоду и надежность каждой покупки", — подчеркивают в сети.

Другой важной частью развития является курс на диджитал. Компания активно внедряет инновации и современные решения для повышения комфорта клиентов при покупке. Чтобы сделать процесс покупок удобнее и выгоднее, сеть постоянно расширяет функционал собственного мобильного приложения. Ежемесячно им пользуются более 230 тысяч покупателей, а ежедневно – более 42 тысяч уникальных клиентов.

Экономить время и избегать очередей в супермаркетах позволяют кассы самообслуживания: их обязательно устанавливают во всех новых магазинах VARUS. Кроме того, компания предлагает клиентам сервис Scan&Go. С помощью этой функции в мобильном приложении можно сканировать штрих-коды товаров, далее они попадают в виртуальную корзину, и все, что остается – оплатить покупки прямо в смартфоне.

Популярным среди покупателей является и сервис доставки VARUS.UA. Более 1 000 000 пользователей ежемесячно заходят на сайт VARUS.UA, выбирая удобство и эффективность онлайн-сервисов компании. Обрабатывать онлайн-заказы в Киеве в шесть раз быстрее позволяет развитие DarkStore (информер: автоматизированный склад, принимающий только онлайн-заказы) – его компания внедрила еще в прошлом году, став первой сетью в Украине с таким инновационным складом.

Объем отчислений в бюджет растет

Деятельность компании влияет на объемы уплаченных налогов: сеть супермаркетов VARUS продолжает вносить значительный вклад в государственный бюджет Украины, демонстрируя рост отчислений. В 2023 году общая сумма налогов и сборов, уплаченных компанией, составила 1,1 млрд грн. Однако уже за пол года 2024-го сеть перечислила в бюджет 700 млн грн — есть все основания считать, что по итогам текущего года объем отчислений увеличится.

В сети готовы к возможному повышению налоговых ставок для бизнеса. "Повышение налогов – логический и закономерный шаг в текущих украинских реалиях. Продолжается изнурительная война. Поддержка обороноспособности государства, ведение военных действий и защита от агрессора – все это требует колоссального финансирования. Поэтому в это непростое время поднятие налогов временно оправдано", — отмечают в компании

В VARUS добавляют, что государству следует осознанно подходить к этому вопросу и искать также другие источники финансирования. Ведь дополнительная налоговая нагрузка станет обузой для украинского бизнеса, который сейчас и так вынужден работать в беспрецедентных условиях.

Как VARUS помогает украинцам

Сеть супермаркетов VARUS активно поддерживает украинцев в это сложное для страны время, реализуя многочисленные благотворительные инициативы и социальные проекты. Компания оказывает помощь как уязвимым категориям населения, так и нашим защитникам. Например, присоединялась к большинству сборов United24: по 1 млн грн было перечислено на создание первого в мире флота морских дронов, на приобретение "Ловца шахедов", на дроны-камикадзе для Главного управления разведки Украины и морские дроны для СБУ.

Продолжается также поддержка проекта Герой Car. С этой весны в сети проходит акция "Мчимся к победе вместе", в рамках которой клиенты могут приобрести специальные товары, средства по продаже которых передают на закупку колесного транспорта для военных. Ежемесячно компания вместе с Герой Car передает авто на фронт. Например, в сентябре один автомобиль отправился в 3-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" и еще один — военный 231-й батальон 128-й отдельной бригады территориальной обороны. Следующая передача транспорта запланирована в октябре.

Другой проект компании "Детство без войны" второй год подряд заботится о детях-сиротах, эвакуированных из прифронтовых зон. За это время VARUS перечислил на эвакуацию украинских детей 4 млн грн. Прямо сейчас в супермаркетах сети идет акция под названием "Мечты без тревог", которая помогает собирать средства в поддержку детей-сирот. Присоединиться просто: покупая товары со специальными отметками, 1 грн с продажи превращается в помощь.

А еще — в прошлом году благодаря акции "Доброгривня для хвостатиков" клиенты VARUS собрали более 310 тысяч грн и закупили 2000 кг корма для 2300 животных, проживающих в пяти приютах.

"За последние годы украинцы пережили слишком многое. Постоянные опасности, потери, риски, все новые и новые вызовы, конечно, это утомительно. Но мы неоднократно доказали, что устойчивость и единство - наша суперсила. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать работать, поддерживать друг друга и вместе прокладывать путь к победе и восстановлению Украины", — уверены в VARUS.

Компания продолжит работать над обеспечением украинцев бесперебойным доступом к качественным продуктам, развитием сети, усовершенствованием сервисов и поддержкой социальных инициатив.