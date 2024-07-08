Руслан Шостак направил 1 млн грн на восстановление детской клиники "Охматдет"

Президент корпорации TERWIN, совладелец Eva и Varus Руслан Шостак выделил 1 млн грн на восстановление государственной детской клиники "Охматдет", корпус которой был разрушен в результате террористической атаки со стороны РФ 8 июля

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Об этом Руслан Шостак написал на своей странице в facebook, отметив, что в больнице лечатся тяжелобольные дети со всей Украины.

"С начала войны судьба украинских детей нам глубоко не безразлична. С первых недель войны мы эвакуировали около 3500 детей-сирот вместе с сопровождавшими их лицами и уже 2,5 года часть из них продолжает находиться в эвакуации в пределах нашего проекта "Детство без войны"", — сообщил Руслан Шостак.

Сегодня утром Киев и другие города Украины были подвержены ракетному удару. В результате атаки в Киеве обломки ракет упали в нескольких районах города, нанеся значительные повреждения. Россияне попали в детскую больницу "Охматдет", а обломки сбитых ракет повредили жилищную инфраструктуру.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по "Охматдету" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса). На месте трагедии обнаружены обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты. По состоянию на 13:50 было известно о гибели двух работников больницы. Еще семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.