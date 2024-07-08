Руслан Шостак направив 1 млн грн на відновлення дитячої клініки "Охматдит"

Президент корпорації TERWIN, співвласник Eva та Varus Руслан Шостак виділив 1 млн грн на відновлення державної дитячої клініки "Охматдит", корпус якої було зруйновано внаслідок терористичної атаки з боку РФ 8 липня

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Про це Руслан Шостак написав на своїй сторінці у facebook, зазначивши, що в лікарні лікуються тяжкохворі діти з усієї України.

"З початку війни доля українських дітей нам глибоко не байдужа. З перших тижнів війни ми евакуювали близько 3500 дітей-сиріт разом із особами, які їх супроводжували, і вже 2,5 року частина з них продовжує перебувати в евакуації в межах нашого проекту "Дитинство без війни" ", - Повідомив Руслан Шостак.

Сьогодні вранці Київ та інші міста України зазнали ракетного удару. Внаслідок атаки у Києві уламки ракет впали у кількох районах міста, завдавши значних пошкоджень. Росіяни потрапили до дитячої лікарні "Охматдит", а уламки збитих ракет пошкодили житлову інфраструктуру.

Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по "Охматдиту" як військовий злочин та відкрила за цим фактом кримінальне провадження (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу). На місці трагедії виявлені уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 із серійним номером та частина керма цієї ж ракети. Станом на 13.50 було відомо про загибель двох працівників лікарні. Ще семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.