Сеть супермаркетов Varus начала сотрудничать с курьерами Glovo

Сеть продуктовых супермаркетов Varus начала сотрудничество своего сервиса покупок с платформой поиска курьеров Glovo On-Demand. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Как объясняет компания, для доставки заказов клиентам Varus.ua она использует собственную систему "Последняя миля", предусматривающую автоматический выбор партнера для оптимального способа доставки.

Система оценивает все доступные опции, включая собственную курьерскую службу, iPost и Uklon. К ней теперь подключили и On-Demand от Glovo. При выборе опции доставки и курьера учитываются технические характеристики, специфические для каждого отдельного партнера.

Они включают максимальный вес заказа, дальность маршрута и типы доступной оплаты. Соответственно, выбор делается в пользу того, кто может выполнить доставку по наиболее конкурентной цене с наилучшим соотношением к качеству и временем ожидания для клиентов.

Интеграция On-Demand в систему Varus.ua обеспечит быструю обработку приоритетных заказов, что будет способствовать значительному сокращению времени доставки до 35 минут.

Существенная доля заказов приоритетной доставки будет выполняться с использованием On-Demand уже в ближайшее время. В будущем ритейлер планирует и далее развивать сотрудничество с Glovo и другими партнерами.

Напомним, что Varus имеет 108 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве. Сеть работает в нескольких форматах: классические супермаркеты, магазины To Go и сервис онлайн заказов Varus.ua. В 2025 году компания планирует запустить работу DarkStore и в Днепре.