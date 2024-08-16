Мережа супермаркетів Varus почала співпрацювати з кур'єрами Glovo

Мережа продуктових супермаркетів Varus розпочала співпрацю свого сервісу покупок з платформою з пошуку курʼєрів Glovo On-Demand. Про це йдеться у повідомленні ритейлера.

Як пояснює компанія, для доставки замовлень клієнтам Varus.ua вона використовує власну систему "Остання миля", яка передбачає автоматичний вибір партнера для оптимального способу доставки.

Система оцінює всі доступні опції, у тому числі власну кур’єрську службу, iPost та Uklon. До неї тепер долучено й On-Demand від Glovo. При виборі опції доставки та кур’єра враховуються технічні параметри, специфічні для кожного окремого партнера.

Вони охоплюють максимальну вагу замовлення, дальність маршруту та типи доступної оплати. Відповідно, вибір робиться на користь того, хто може виконати доставку за найбільш конкурентною ціною з найкращим співвідношенням до якості й часу очікування для клієнтів.

Зазначається, що інтеграція On-Demand у систему Varus.ua забезпечить швидку обробку пріоритетних замовлень, що сприяєтиме значному скороченню часу доставки до 35 хвилин.

Суттєва частка замовлень пріоритетної доставки буде виконуватись саме з використанням On-Demand уже найближчим часом. В майбутньому ритейлер планує далі розвивати співпрацю з Glovo та іншими партнерами.

Нагадаємо, що Varus наразі має 108 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс онлайн-замовлень Varus.ua. У 2025 році компанія планує запустити роботу DarkStore і в Дніпрі.